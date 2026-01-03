Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında konuşuyor.
logo
Dünya

Trump 2,92 milyon dolarlık çip anlaşmasından çekilme emri verdi

ABD Başkanı Donald Trump, "ulusal güvenliği tehlikeye atma tehdidi" gerekçesiyle 2,92 milyon dolarlık bir çip anlaşmasının iptal edilmesini emretti.

Irmak Akcan  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Trump 2,92 milyon dolarlık çip anlaşmasından çekilme emri verdi

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde havacılık ve savunma şirketi Emcore Corporation'un bilgisayar çipleri ve yonga plakası üretim faaliyetlerini HieFo çip şirketine 2,92 milyon dolar karşılığında satmasını içeren anlaşmayı durdurdu.

Konuya ilişkin yayımlanan kararnamede ulusal güvenlik endişelerini ifade eden Trump, "bir Çin vatandaşı tarafından kontrol edilen" şirketin ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak eylemlerde bulunabileceğine dair "güvenilir kanıtlar bulunduğunu" kaydetti.

Trump, şirketlerin 2024'te yaptığı bu anlaşmanın ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atma tehdidi oluşturduğunu belirtti.

