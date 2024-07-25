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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlandığı gün, İsrail Gazze'de 60 noktayı vurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yaptığı ve ayakta alkışlandığı günde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki 60 noktaya hava saldırısı düzenledi.

Enes Canlı  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlandığı gün, İsrail Gazze'de 60 noktayı vurdu

Kudüs

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, savaş uçakları dün Gazze'de 60'dan fazla noktaya hava saldırısında bulundu. İsrail askerlerinin ayrıca 50'den fazla noktada altyapıyı yok ettiğini paylaşıldı.

Öte yandan, İsrail ordusu, Han Yunus bölgesinde, biri kadın 5 İsrailli esirin cesedine ulaştığı ve bunları ülkeye getirdiğini duyurdu.

Netanyahu, dün ABD Kongresine hitap etmiş, konuşmasında Gazze'de sivil can kayıplarının düşük olduğunu, burada açlık yaşanmadığına ilişkin ifadeler kullanmıştı. Netanyahu'nun konuşması onlarca defa ayakta alkışlanarak kesilmişti.

⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 589 Filistinli hayatını kaybetti.

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