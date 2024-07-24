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Filistin yanlısı aktivistler, Washington’da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongre Binası'na giden konvoyunu engelliyor. La Fiorita Teknik Direktörü Thomas Manfredini, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda RAMS Başakşehir ile oynayacakları maça ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Washington'da dev protesto

ABD Kongresinde konuşma yapmak üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek isteyen binlerce Filistin destekçisi gösterici başkent sokaklarını doldurdu.

Hakan Çopur  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Washington'da dev protesto

Washington

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak üzere toplanan binlerce kişi, Washington'da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Amerikalı Müslümanlar ve Filistinliler kadar Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan çok sayıda Yahudi sivil toplum örgütü ile insan hakları aktivistleri de İsrail Başbakanı'nı protesto için bir araya geldi.

Ellerinde "Gazze'de hemen ateşkes", "Soykırımcı Bibi", "Soykırımcı Biden", "Özgür Filistin" ve benzeri yazıları içeren pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde slogan attı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Kongre binasına yaklaştırılmayan göstericilerin gün boyunca Beyaz Saray ile Kongre binası arasındaki ana arterlerde protestolarına devam etmesi bekleniyor.

Netanyahu'nun kaldığı otelin çevresinde ve içinde protesto

Netanyahu'nun kaldığı Watergate Oteli'nin çevresinde akşam saatlerinde bir araya gelen Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde pankartlar ve attıkları sloganlarla Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden aleyhinde "soykırımcı" şeklinde sloganlar atan göstericiler, uzun süre otelin önünden ayrılmadı.

İsrail heyetinin masasına böcek döktüler

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Filistin destekçisi bazı göstericilerin, gece geç saatlerde otelin içine girerek yaklaşık yarım saat yangın alarmını çalıştırmaları ve İsrail heyetinin kullandığı masaya böcek dökmeleri yer aldı.

Görüntülerde, masaya dökülen kum yığını içindeki çok sayıda kurt, hamam böceği ve solucan dikkati çekti.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çok sayıda kullanıcı Netanyahu aleyhinde yorumlarla söz konusu videoyu paylaştı.

Bugün Kongre'de ortak oturumda konuşma yapması beklenen Netanyahu aleyhinde Kongre binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Filistin destekçisi göstericilerin gün boyunca çeşitli protestolar düzenlemesi bekleniyor.

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