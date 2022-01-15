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Dünya

CIA'nın Ukrayna askerlerini Rusya'ya karşı 'direniş' için eğittiği iddia edildi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Rusya'nın muhtemel saldırısına karşı direniş harekatı başlatmak üzere Ukrayna ordusu ve istihbaratından bir gruba gizli eğitim verdiği iddia edildi.

Kasım İleri   | 15.01.2022
CIA'nın Ukrayna askerlerini Rusya'ya karşı 'direniş' için eğittiği iddia edildi

Washington

Yahoo News'in eski ve halen görevde bulunan istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, CIA'nın eski Başkan Barack Obama döneminde kurulan Kara Operasyonları Departmanı'nın Ukrayna Özel Kuvvetlerine ve istihbarat teşkilatlarına bağlı güçlere paramiliter operasyon eğitimi verdiği ileri sürüldü.

ABD'nin güney eyaletlerinden birinde gerçekleştirilen birkaç haftalık yoğunlaştırılmış eğitimin, silah kullanımı, kamuflaj, kara navigasyon gibi birçok başlığı içerdiği savunuldu.

Programın doğrudan Rusya'yı püskürtme ve muhtemel bir işgalde Ruslara karşı direniş harekatı yapma üzerine kurgulandığı, eğitilen gurubun yakın zamanda Rusya'ya karşı kritik bir rol oynayacağı ifade edildi.

CIA'nın söz konusu birimine bağlı ajanların 2015'ten bu yana düzenli olarak Ukrayna'nın doğusuna seyahat ettiği ve Ukrayna ordusuna taktiksel destek verdiği belirtildi.

Ukrayna'da ABD ordusuna bağlı 200 asker bulunuyor.

Pentagon, bu gücün, Ukrayna ordusuna taktik destek vermek üzere geçici görevle konuşlandırıldığını açıklamıştı.

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