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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Netanyahu'yu ayakta alkışlayan ABD Kongresine tepki: Yazıklar olsun size

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresinde senatörlerce ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.

Ali Kemal Akan  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Netanyahu'yu ayakta alkışlayan ABD Kongresine tepki: Yazıklar olsun size

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…"

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