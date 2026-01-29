Dolar
43.42
Euro
52.07
Altın
5,534.60
ETH/USDT
2,910.10
BTC/USDT
87,614.00
BIST 100
13,838.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eyüpsultan'da seyir halindeki cezaevi nakil aracı devrildi. Olay yerinden yayındayız.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki kamu denetçilerini kabul etti.

Aykut Yılmaz  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı kabul etti

TBMM

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ile beraberindeki kamu denetçileri Özcan Yıldız, Abdullah Cengiz Makas, Şerif Yılmaz, Ertunç Erkan Balta ve Genel Sekreter Mehmet Doğan'ı kabul ettiği ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi
Antalya'da hortumun zarar verdiği ormanlık alan havadan görüntülendi
Türkiye'nin Portekiz için üreteceği gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye diplomasisi her platformda İsrail hükümetinin korkulu rüyası olmaya başladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Halami'yi kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Halami'yi kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi İmomi'yi kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi İmomi'yi kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i andı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet