TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki kamu denetçilerini kabul etti.
TBMM
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ile beraberindeki kamu denetçileri Özcan Yıldız, Abdullah Cengiz Makas, Şerif Yılmaz, Ertunç Erkan Balta ve Genel Sekreter Mehmet Doğan'ı kabul ettiği ifade edildi.
