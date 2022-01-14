Dolar
13.55
Euro
15.46
Altın
1,818.07
ETH/USDT
3,305.00
BTC/USDT
43,089.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik sorumlusu Karaveli ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Gürcistan, Rusya'yı Avrupa güvenlik mimarisini yok etmeye çalışmakla suçladı

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Rusya Federasyonu'nu Avrupa'nın güvenliğini yok etmeye çalışmakla itham etti.

Davit Kachkachishvili   | 14.01.2022
Gürcistan, Rusya'yı Avrupa güvenlik mimarisini yok etmeye çalışmakla suçladı

Tiflis

Bakan Zalkaliani, yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Karen Donfried ile bugün telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmede ülkesi ile ABD arasındaki iş birliği, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Zalkaliani, ayrıca Rusya ile ilişkileri de değerlendirdiklerini söyledi.

Rusya'nın komşu ülkelere şiddet politikası uygulamayı sürdürdüğünü ifade eden Zalkaliani, Moskova yönetiminin böylece Avrupa'da etkisini artırmak istediğini savundu.

Rusya'nın Avrupa güvenlik mimarisine tehdit oluşturduğunu kaydeden Zalkaliani, "Bu tür girişimler, bölgedeki saldırganlık, egemen devletlerin topraklarının işgali ve ilhakı, uluslararası yükümlülüklerin ısrarla yerine getirilmemesi ile Rusya, kasıtlı olarak Avrupa güvenlik mimarisini yok etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesine 2008'de Rusya tarafından saldırıldığını ifade eden Zalkaliani, Ukrayna'da Rus ilhak politikasının sürdüğünü ve Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Zalkaliani, "Dünya, ortaklarımız, tarihin tekerrür etmesine ve Ukrayna ile ilgili süreçlerin yeniden bu yöne gitmesine izin vermemelidir." diye konuştu.

NATO üyesi olmak isteyen ülkesi hakkında 2008'deki Bükreş Zirvesinde son derece önemli kararlar verildiğini, bu sürece Rusya'nın karışamadığını ifade eden Zalkaliani, "Bükreş Zirvesi kararının yeniden gözden geçirilmeyeceği açık. Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu süreci geri döndürülemez." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı
ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti
Türkiye'de 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi
'Sağlık ordusu' karlı yolları aşarak Kovid-19 aşısı yapıyor
Filistin'de Omicron varyantı görülenlerin sayısı 699'a yükseldi

Benzer haberler

Gürcistan, Rusya'yı Avrupa güvenlik mimarisini yok etmeye çalışmakla suçladı

Gürcistan, Rusya'yı Avrupa güvenlik mimarisini yok etmeye çalışmakla suçladı

ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti

ABD, Libya'da özgür ve kapsayıcı seçimlerin yapılmasını destekliyor

Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda yanıltma operasyonlarına hazırlanıyor

Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda yanıltma operasyonlarına hazırlanıyor
ABD'li yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da 'yanıltma operasyonu' yapmaya hazırlandığını iddia etti

ABD'li yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da 'yanıltma operasyonu' yapmaya hazırlandığını iddia etti
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'nın bizi bölmeye çalıştığı açık

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'nın bizi bölmeye çalıştığı açık