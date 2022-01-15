Dolar
13.52
Euro
15.45
Altın
1,817.66
ETH/USDT
3,317.10
BTC/USDT
43,019.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

ABD'deki Halk Bankası davasında federal mahkemedeki yargılama süreci askıya alındı

ABD'de devam eden Halk Bankası davasında, istinaf mahkemesi bankanın Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkını kullanabilmesi için federal mahkemedeki yargılama sürecini askıya aldı.

Betül Yürük   | 15.01.2022
ABD'deki Halk Bankası davasında federal mahkemedeki yargılama süreci askıya alındı

New York

New York İkinci Bölge (İstinaf) Mahkemesi, davanın görüleceği federal mahkemedeki süreci beklemeye aldı.

Bu kararın ardından, Halk Bankasının Yüksek Mahkemeye başvuru yapmasının önü açıldı.

New York İkinci Bölge Mahkemesi, 22 Ekim 2021'de Halk Bankasının "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmiş ve bankanın ABD'de yargılanabileceğine hükmetmişti.

Halk Bankasına, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor
Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı
ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti
Türkiye'de 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi
'Sağlık ordusu' karlı yolları aşarak Kovid-19 aşısı yapıyor

Benzer haberler

ABD'deki Halk Bankası davasında federal mahkemedeki yargılama süreci askıya alındı

ABD'deki Halk Bankası davasında federal mahkemedeki yargılama süreci askıya alındı

Gürcistan, Rusya'yı Avrupa güvenlik mimarisini yok etmeye çalışmakla suçladı

ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti

ABD, Libya'da özgür ve kapsayıcı seçimlerin yapılmasını destekliyor

ABD, Libya'da özgür ve kapsayıcı seçimlerin yapılmasını destekliyor
Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda yanıltma operasyonlarına hazırlanıyor

Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda yanıltma operasyonlarına hazırlanıyor
ABD'li yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da 'yanıltma operasyonu' yapmaya hazırlandığını iddia etti

ABD'li yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da 'yanıltma operasyonu' yapmaya hazırlandığını iddia etti