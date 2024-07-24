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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Netanyahu'nun ABD Kongresinde gördüğü teveccüh endişe verici

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazze'de soykırım yapmak suçundan UAD önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir." dedi.

Yıldız Nevin Kasım  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Netanyahu'nun ABD Kongresinde gördüğü teveccüh endişe verici

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazze'de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir. Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır. Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz."

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