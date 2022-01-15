Dolar
13.52
Euro
15.45
Altın
1,817.66
ETH/USDT
3,313.00
BTC/USDT
43,017.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden yönetimi seçim tehditlerine karşı istihbaratı koordine etmek için yetkili atadı

ABD'de Biden yönetiminin, Rusya, Çin ve diğerlerinden seçimlere yönelik gelebilecek tehditlere yanıt verme konusunda istihbaratı koordine etmek için yetkili atadığı bildirildi.

İdris Sülün   | 15.01.2022
Biden yönetimi seçim tehditlerine karşı istihbaratı koordine etmek için yetkili atadı

İstanbul

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in sözcüsü Nicole de Haay, yaptığı açıklamada, Jeffrey Wichman'ın "seçim tehditleri yetkilisi" olarak atandığını duyurdu.

De Haay, Jeffrey Wichman'ın üst düzey karşı istihbarat ve siber görevler de dahil 30 yıldan fazla süredir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) hizmet verdiğini söyledi.

"Seçim tehditleri yetkilisi", 18 üyeli istihbarat topluluğundaki tüm seçim güvenliği çabalarını koordine etmekten sorumlu olacak.

Söz konusu istihbarat birimlerinin tüm siber saldırıları tespit ve caydırma girişimlerinin atanan yeni yetkilinin koordinasyonuyla yürütüleceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşı Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını azaltmada en etkili silah oldu
Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor
Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı
ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti
Türkiye'de 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Biden yönetimi seçim tehditlerine karşı istihbaratı koordine etmek için yetkili atadı

Biden yönetimi seçim tehditlerine karşı istihbaratı koordine etmek için yetkili atadı

Viyana'daki nükleer müzakerelerinde zorlu süreç

ABD’li Kongre üyesi, 80 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerlerince öldürmesine tepki gösterdi

CIA'nın Ukrayna askerlerini Rusya'ya karşı 'direniş' için eğittiği iddia edildi

CIA'nın Ukrayna askerlerini Rusya'ya karşı 'direniş' için eğittiği iddia edildi
ABD'deki Halk Bankası davasında federal mahkemedeki yargılama süreci askıya alındı

ABD'deki Halk Bankası davasında federal mahkemedeki yargılama süreci askıya alındı

Gürcistan, Rusya'yı Avrupa güvenlik mimarisini yok etmeye çalışmakla suçladı

Gürcistan, Rusya'yı Avrupa güvenlik mimarisini yok etmeye çalışmakla suçladı