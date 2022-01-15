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Dünya

ABD’li Kongre üyesi, 80 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerlerince öldürmesine tepki gösterdi

ABD'nin Illinois eyaleti Temsilcisi Demokrat Marie Newman, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 80 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerleri tarafından göz altındayken öldürülmesine tepki gösterdi.

Kasım İleri   | 15.01.2022
ABD’li Kongre üyesi, 80 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerlerince öldürmesine tepki gösterdi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Washington

Twitter hesabından İsrail güçlerinin Ramallaha'a bağlı Celceliye köyüne düzenlediği baskında gözaltına aldığı Ömer Abdulmecid Esad'ın (80) öldürmesine ilişkin paylaşımda bulunan Newman, "İsrail askerlerinin 80 yaşındaki bir Filistinli-Amerikalıyı sürükleyip dövdüğü, yerde bıraktığı ve adamın daha sonra orada kalp krizinden öldüğüne dair haberlerden derinden rahatsızım." ifadesini kullandı.

Newman, ABD Dışişleri Bakanlığının olaya ilişkin soruşturma çağrısını desteklediğini belirtti.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsrail'den olayla ilgili izahat istediklerini ve konunun detaylıca soruşturulması çağrısında bulunduklarını açıklamıştı.

İsrail askerlerinin Celceliye köyüne düzenledikleri baskında 80 yaşındaki Esad’ı önce gözaltına alıp kelepçeledikleri, daha sonra da darbettikleri ortaya çıkmıştı.

İsrail güçlerinin bir süre sonra köyden ayrıldığı ve köylülerin yaşlı Filistinliyi inşaat halindeki bir evde yerde buldukları bildirilmişti.

Köy halkı tarafından Ramallah'taki bir hastaneye götürülen Esad, hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmişti.

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