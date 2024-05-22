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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu'dan, Filistin devletini tanıyacağını açıklayan Norveç, İrlanda ve İspanya'ya tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın bağımsız Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasına tepki gösterdi.

Zein Khalil, Hamdi Yıldız  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Netanyahu'dan, Filistin devletini tanıyacağını açıklayan Norveç, İrlanda ve İspanya'ya tepki

Kudüs

Netanyahu, X platformundan yaptığı görüntülü paylaşımda, "Birkaç Avrupa devletinin Filistin devletini tanımaya kararlı olmaları terörü ödüllendirmektir." ifadelerini kullandı.

Atılan bu adımın "barışı sağlamayacağını ülkesinin buna kesinlikle onay vermeyeceğini" kaydeden Netanyahu, Filistin devletinin bir "terör devleti" olacağını savunarak, İsrail'in Gazze'de savaşı sürdüreceği konusunda meydan okudu.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

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