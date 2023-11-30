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Dünya

Netanyahu'dan Batı Kudüs'teki saldırıyı düzenleyen iki Filistinlinin evlerinin yıkılması talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'te 3 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı düzenleyen Filistinli iki kardeşin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evlerinin yıkılması talimatını verdi.

Enes Canlı  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Netanyahu'dan Batı Kudüs'teki saldırıyı düzenleyen iki Filistinlinin evlerinin yıkılması talimatı

Kudüs

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, aşrı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ile görüştü.

Netanyahu, Batı Kudüs'teki saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan Filistinli iki kardeşin evlerinin mühürlenmesi, yıkılması, bölgede irtibatta oldukları kişilere yönelik geniş gözaltı operasyonları başlatılması, ailesine de ekonomik yaptırımlar getirilmesi talimatını verdi.

İsrail Polis Sözcülüğü bu sabah Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Saldırıyı düzenleyen iki şüphelinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıklayan İsrail polisi, olayda 3 İsraillinin öldürüldüğünü, 3'ü ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hamas, daha sonra Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Batı Kudüs'teki saldırıyı üstlenmişti. Açıklamada, Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Suvar Bahir beldesinden Murad Nemr (30) ve İbrahim Nemr (38) isimli iki kardeş olduğu belirtilmişti.

Tel Aviv yönetimi, İsraillilere yönelik can kaybıyla sonuçlanan saldırılarda, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ailesinin evini yıkarak bir tür toplu cezalandırma uyguluyor.

İnsan hakları örgütleri, İsrail'in bu uygulamasını "suçun şahsiliği ilkesini ihlal ettiği ve toptan cezalandırma anlamına geldiği" gerekçesiyle eleştiriyor.

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