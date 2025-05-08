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Dünya

İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki Filistinli kadınlar ciddi ihlallere maruz kalıyor

İsrail'in Damon Hapishanesi'nde tutulan Filistinli kadınlara karşı ciddi insan hakları ihlalleri işlendiği belirtilerek, uluslararası kuruluşlara "acil müdahale" çağrısı yapıldı.

Muhammed Emin Canik  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki Filistinli kadınlar ciddi ihlallere maruz kalıyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Damon Hapishanesi'nde son derece dar 4 koğuşta 31 Filistinli kadının insanlık dışı koşullarda temel yaşam gereksinimleri karşılanmadan tutulduğu belirtildi.

Hapishane görevlilerinin bir hafta içinde Filistinli kadınların bulunduğu 5 numaralı koğuşa "tutuklulardan birinin güldüğü" bahanesiyle 3 kez baskın düzenlediği aktarıldı.

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Filistinli kadınların koğuşlarından saatlerin kaldırıldığı, namaz ve yemek saatlerinin bilinmediği, akşam ışıkların erkenden söndürüldüğü ve "karanlık ile zulmün" bir araya geldiği ifade edildi.

Cezaevi yönetiminin tutukluların kışlık kıyafetlerine el koyduğu ve alternatif kıyafeti olmayan bazı tutukluların elbisesiz kaldığı kaydedildi.

Günlük sadece 5 küçük dilim ekmek veriliyor

Filistinli kadınlara, hapishanede günlük 5 küçük dilim ekmek verildiği, günün sonunda tutukluların açlıklarını gidermek için yemek toplamaya çalıştıkları aktarıldı.

Kişisel hijyen malzemelerinin son derece kısıtlı olduğu, namaz elbiselerinde ciddi eksikliklerin yaşandığı, Filistinli bazı kadınların yatak çarşafıyla namaz kıldığı belirtildi.

Acil ameliyata ve tedaviye ihtiyaç duyanlar var

Kadın tutuklular arasında acil ameliyata ve tedaviye ihtiyaç duyanların bulunduğu, cezaevi yönetimi tarafından tıbbi ihmal politikasının izlendiği ve bunun insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Damon Hapishanesi'ndeki Filistinli kadın tutukluların kurtarılması, onlara karşı aşağılama ve aç bırakma politikasının durdurulması için uluslararası kuruluşlara acil harekete geçme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Damon Hapishanesi'nde Filistinli kadınlara ciddi psikolojik baskı yapıldığı, koğuş baskınlarında 7 Ekim 2023'ten sonra büyük artış yaşandığı, sebepsiz aramaların yapıldığı ve toplu cezalandırmanın uygulandığı vurgulandı.

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