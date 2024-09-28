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Dünya

Netanyahu, "Nasrallah'ın öldürülmesinin esirlerin getirilmesine katkı sağlayacağını" savundu

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ı öldürmelerinin "Lübnan sınırından tahliye edilen vatandaşlarının ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin evlerine dönmelerine katkı sağlayacağını" ileri sürdü.

Enes Canlı  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Netanyahu, "Nasrallah'ın öldürülmesinin esirlerin getirilmesine katkı sağlayacağını" savundu

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmelerinin "Lübnan sınırından tahliye edilen vatandaşlarının ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin evlerine dönmelerine katkı sağlayacağını" ileri sürdü, "ilerleyen günlerde birçok zorlukla karşı karşıya olduklarını" söyledi.

Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek ulusa seslenen Netanyahu, "sadece Hizbullah değil İran ekseni ve tüm uzantılarının hayal kırıklığına uğradığını" dile getirdi.

"İsrail katı tutumunu koruyor. İran'a diyoruz ki 'kim bizi vurursa onu hedef alırız.'" ifadesini kullanan Netanyahu, Nasrallah'ın öldürülmesinin "Lübnan sınırından tahliye edilen vatandaşlarının ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin evlerine dönmelerine katkı sağlayacağını" iddia etti.

Tarihte bir dönüm noktasından geçtiklerini söyleyen Netanyahu, "ilerleyen günlerde birçok zorlukla karşı karşıya olduklarını" belirtti.

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