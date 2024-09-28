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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu
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Dünya

BM: İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da 200 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da 200 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
BM: İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da 200 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edildi

Cenevre

Grandi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Lübnan'da yaşayan 50 binden fazla Lübnanlı ve Suriyelinin, İsrail'in hava saldırılarından kaçarak Suriye'ye geçtiğini belirten Grandi, "200 binden fazla kişi Lübnan içinde yerinden edildi." ifadesini kullandı.

Grandi, ihtiyaç sahibi herkese ulaşmak için her iki hükümetle de koordineli olarak yardım operasyonlarının sürdürüldüğünü belirtti.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1030 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 1030 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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