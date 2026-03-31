TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasına" tepki göstererek, "Yaşam hakkını etnik temelde ayrıştıran düzenlemeye sessiz kalınmamalıdır." dedi.

Kemal Karadağ  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Yüksel, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasına" ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail Meclisi'nde kabul edilen ve fiilen yalnızca Filistinlilere uygulanacak şekilde tasarlanan ölüm cezası düzenlemesinin, yaşam hakkını, adil yargılanma güvencelerini ve işgal altındaki topraklarda sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası hukuk kurallarını açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Yüksel, düzenlemenin ağır bir hukuk dışılık örneği olduğunu belirtti.

Yüksel, benzer fiilleri işleyen Yahudi İsraillileri kapsam dışında bırakan yaklaşımın, ceza hukukunu etnik kimliğe göre farklılaştırarak ayrımcılığı kurumsallaştırdığını, ırksal ayrımcılık ve "apartheid" yasağını daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Cüneyt Yüksel, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme aynı zamanda işgal hukukunun temel sınırlarını da aşmaktadır. İşgalci güç, işgal altındaki topraklarda ancak kamu düzeni ve güvenliği sağlamak için geçici ve zorunlu tedbirler alabilir, egemen devlet gibi kalıcı ve ayrımcı bir ceza rejimi ihdas edemez. Yerel hukuk düzenini yalnızca Filistinlileri hedef alacak şekilde ölüm cezası yönünde değiştirmek, geçici yönetim yetkisinin aşılması ve işgal rejiminin kalıcı egemenlik iddiasına dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nin açık biçimde ortaya koyduğu üzere bu yasa zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı ceza yasağına aykırıdır. Yaşam hakkını etnik temelde ayrıştıran ve işgal hukukunu egemenlik aracına dönüştüren bir düzenlemeye sessiz kalınmamalıdır."

