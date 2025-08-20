Dolar
40.92
Euro
47.76
Altın
3,341.72
ETH/USDT
4,128.30
BTC/USDT
112,706.00
BIST 100
11,112.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO'dan Türkiye'ye 2026 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı için teşekkür mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'ye, 2026'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapacağı için teşekkür etti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
NATO'dan Türkiye'ye 2026 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı için teşekkür mesajı

İstanbul

NATO'dan, 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye ilişkin, Genel Sekreter Rutte'nin ifadelerinin de yer aldığı bir açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada Rutte, 7-8 Temmuz 2026'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Türkiye'ye bu etkinliğe ev sahipliği yapacağı için teşekkür ederim. Türkiye, 70 yıldan uzun süredir NATO'nun güçlü bir müttefiki olarak ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılar sağlamaktadır." mesajını paylaştı.

Zirvenin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğini kaydeden Rutte, liderlerin burada NATO'yu daha güçlü, adil ve etkili bir ittifak haline getirme yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini ve böylece müttefiklerin ortak güvenliğine yönelik "ciddi zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklarını" belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin Temmuz 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zafer Haftası’nda TCG Anadolu gemisiyle Çanakkale’den İstanbul’a yolculuk düzenlenecek
Fatih'te İETT otobüsündeki tartışmada şoföre biber gazı sıkıldı
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 30 Kasım'da yapılacak
İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan sosyal medya yöneticisi "kullanılmışlık hissini" telefon notlarına yazdı
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı cuma günü İstanbul'da başlayacak

Benzer haberler

Zafer Haftası’nda TCG Anadolu gemisiyle Çanakkale’den İstanbul’a yolculuk düzenlenecek

Zafer Haftası’nda TCG Anadolu gemisiyle Çanakkale’den İstanbul’a yolculuk düzenlenecek

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 30 Kasım'da yapılacak

İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan sosyal medya yöneticisi "kullanılmışlık hissini" telefon notlarına yazdı

KVKK'den alacaklı vekillerine 'kişisel verilerin korunması" uyarısı

KVKK'den alacaklı vekillerine 'kişisel verilerin korunması" uyarısı
Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi'ne ilişkin 13 belediye personeli hakkında dava açıldı

Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi'ne ilişkin 13 belediye personeli hakkında dava açıldı
NATO'dan Türkiye'ye 2026 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı için teşekkür mesajı

NATO'dan Türkiye'ye 2026 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı için teşekkür mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet