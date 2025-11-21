Dolar
Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA'nın "güç sıralamasında" 2. sırada yer aldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için açıklanan "güç sıralamasında" ikinci sırada yer aldı.

Emre Aşıkçı  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA'nın "güç sıralamasında" 2. sırada yer aldı

İstanbul

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a övgüde bulunularak, "Koç Ergin Ataman, canavar gibi bir takım oluşturdu ve perşembe günü Bosna Hersek ile oynayacakları maçta İstanbul'daki dolu tribünlerin, kahramanlarını karşılamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Listenin zirvesinde, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye'yi yenen Almanya bulunurken, Yunanistan üçüncü ve Sırbistan ise dördüncü sırada yer aldı.

