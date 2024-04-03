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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO ülkeleri, Ukrayna'ya yardımları yeni bir yapıya oturtmayı planlamak için çalışacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelerin, Ukrayna'ya sağlanacak yardımları yeni bir çerçeveye oturtarak sürdürülebilir hale getirme amacıyla planlama yapmak için çalışmaları ilerletme kararı aldıklarını duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
NATO ülkeleri, Ukrayna'ya yardımları yeni bir yapıya oturtmayı planlamak için çalışacak

Brüksel

Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının sonunda basına açıklamalarda bulundu.

Yarın NATO'nun kuruluşunun 75'inci yıl dönümünün kutlanacağını belirten Stoltenberg, mevcut atmosferde Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağın hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini söyledi.

Stoltenberg, müttefikler temmuzda Washington'da yapılacak tarihi zirveye hazırlanırken NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Ukrayna'nın acilen mühimmata ihtiyaç duyduğu uyarısını yineleyen Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Bugünkü toplantımızda Ukrayna'ya geleceğe yönelik desteğimizi nasıl daha sağlam ve kalıcı bir temele oturtabileceğimizi tartıştık. Bütün müttefikler bu kritik anda Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Bugün bir amaç birliği var. Müttefikler, güvenlik yardımı ve eğitimin koordinasyonunda NATO'ya daha büyük bir rol verilmesi yönündeki planlamayı ilerletmeye karar verdiler. Detaylar önümüzdeki haftalarda şekillenecek."

Stoltenberg, böylece daha fazla şeffaflık, yük paylaşımı, öngörülebilirlik ve daha sağlam bir taahhüt sağlanacağını ifade ederek, bu yeni çerçevenin aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sahada kazanamayacağı, bağımsız ve egemen bir Ukrayna ile müzakere masasına oturması gerekeceği mesajını vereceğini dile getirdi.

"ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor"

"ABD'nin Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamayla ilgili kararındaki her günlük gecikmenin savaş alanında sonuçları oluyor." diyen Stoltenberg, ABD'nin acilen karar vermesi gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, toplantıda bakanların "devam eden terör tehdidi de dahil olmak üzere İttifak'ın güney bölgesinde süren güvenlik sorunlarını" da ele aldıklarını söyledi.

Ekim 2023'te NATO'nun güney komşularına yaklaşımını gözden geçirmek üzere bir uzman grubu görevlendirdiğini belirten Stoltenberg, bakanların bu grubun bulgularını görüştüğünü, Washington Zirvesi'nde liderlerin de somut önerileri tartışacağını bildirdi.

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