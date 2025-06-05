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Gündem

Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan sınırında devriye faaliyetlerini sürdürüyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askerinin, Kosova’nın Sırbistan sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için yürüttüğü devriye faaliyetleri sürüyor.

Eren Beksaç  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan sınırında devriye faaliyetlerini sürdürüyor

Kosova

Mehmetçiğin Kosova’nın Sırbistan sınır bölgesi dahil, ülke genelinde devriye faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar KFOR'un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Paylaşımda, gece ve gündüz icra edilen devriyelerin, KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama konusundaki günlük misyonunun bir parçası olduğuna vurgu yapıldı.

KFOR, devriye faaliyetini artırmıştı

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden 4 bin 700’ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri de 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Türkiye’nin, KFOR’un komutasını ekim ayından itibaren 1 yıllığına üstleneceği bildirilmişti.

KFOR, son dönemde ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

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