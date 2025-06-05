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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hacı adaylarının Kurban Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının bayramını kutladı.

Kaan Bozdoğan  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hacı adaylarının Kurban Bayramı'nı kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arafat'ta vakfe duası yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile telefonda görüştü.

Görüşmede, hacı adaylarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan tüm Müslümanların dualarının ve ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.

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