Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşların akın ettiği camiler bayram namazı için doldu taştı. Vatandaşlar bayram sevincini kucaklaşarak ve birbirlerini tebrik ederek yaşıyor.
Ankara
Sabahın erken saatlerinde bayram namazı hareketliliği yaşanan başkentte, vatandaşlar kentteki camileri doldurdu.
Kocatepe ve Hacı Bayram Veli camilerine gelen bazı vatandaşlar ise avluda saf tuttu.
Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle gelirken, bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı.
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Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.
Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.
Cami avlularında lokum ve çikolata ikramında bulunuldu.
İstanbul
Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan, Taksim ve Büyük Çamlıca camilerinde kılmak isteyenler, sabah namazıyla birlikte camileri doldurmaya başladı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de olduğu çok sayıda kişi, camiye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Bazıları çocuklarıyla, bazı yabancı turistler de yerel kıyafetleriyle camiye geldi.
Caminin içi bayram namazı vaktinden önce doldu, içeride yer bulamayanlar Ayasofya Meydanı'na geçerek getirdikleri seccadelerin üzerinde saf tuttu.
Namazın ardından bazı yabancı turistler, günün anısına fotoğraf çektirdi. Cemaat, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.
Şişli'den bayram namazı için gelen Ali Mutlu, herkesin bayramını kutlayarak, "Mutluyuz, huzurluyuz. Bu kalabalığı gördük, neşeliyiz. Rabb'im herkese bu mutluluğu, huzuru nasip etsin inşallah. İyi bayramlar diliyorum herkese. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim." dedi.
Cemaatten Metin Karakaya, Müslüman aleminin bayramını kutlayarak, "Bu sabah o kadar çok mutluyuz ki bayram namazını Ayasofya Camisi'nde kılmaya geldik. Cenabıallah herkese nasip etsin. Allahutaala bütün insanlara huzur, afiyet, bereket versin." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Gül, namaz için Ayasofya'daydı
İstanbul Valisi Davut Gül de bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Vali Gül'e İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu da eşlik etti.
Namaz çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Gül, kaymakamların merkez camilerde, vali yardımcılarının da selatin camilerde vatandaşlarla bayram namazını kıldıklarını söyledi.
Gül, kendisinin de Yıldız ve Topcu'yla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldiğini ifade ederek, "Ayasofya, fethin sembolü. Bu vesileyle buraya geldik. Çıkışta da hemşehrilerimizle bayramlaştık. Bütün İstanbullu hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Şimdi herkes kurban ibadetini yapmaya gidiyor. Biz de inşallah oraya gideceğiz." diye konuştu.
Darülaceze'de programının olduğunu kaydeden Gül, gün boyu emniyet tedbirleri başta olmak üzere 7/24 devam eden kamu hizmetlerinin takipçisi olacaklarını belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, bayram namazını Fatih Camisi'nde kıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bayram namazını Fatih Camisi'nde eda etti. Bakan Bak'a Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan eşlik etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da namaz için Fatih Camisi'ndeydi.
Namazın ardından Bakan Bak, Erbakan ve Turan, caminin imam hatibinin yanına geçerek cemaatle bayramlaştı.
Bayram hutbesinde kurban ibadetinin önemi anlatıldı
Vatandaşlar, bayram namazı için Eyüpsultan, Fatih ve Süleymaniye gibi selatin camilerinde de yoğunluğa neden olurken camilerin içine sığmayanlar avlularda namazını eda etti. Namazın ardından bayramlaşan cemaat, birbirlerine çikolata, lokum ve şeker gibi ikramlarda bulundu.
İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün de Süleymaniye Camisi'nde kıldığı bayram namazı sonrası cemaatle bayramlaştı.
Sultangazi'deki camilerde de Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla kılındı. Sultançiftliği Merkez Camisi ve Abuzer Camisi, bayram namazı için dolarken bazı vatandaşlar, camilerin avlusunda ya da sokakta namazını eda etti.
Namazın ardından camilerde bayram hutbesi irat edildi. Kurban ibadetinin önemine işaret edilen hutbede kurban kesiminin ve kurban eti dağıtımının usulüne uygun yapılmasının önemi vurgulandı.
Hutbede bayramların birlik ve beraberliğin güçlendirildiği günler olduğu belirtilerek, akraba ziyaretinin ve küslüklerin bitirilmesinin önemine değinildi.
Namazın ardından camilerde yapılan dualarda Gazze'ye de yer verildi.
Sakarya
Sakarya'da çok sayıda kişi, bayram namazı için Akyazı ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne geldi.
Ezan öncesi camilerin içinde ve açık alanlarda yerini alan cemaat, vaaz dinledi.
Bayram namazının kılınması ve hutbeden sonra dua edilmesinin ardından cemaat bayramlaştı.
Kocaeli
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Pertev Mehmet Paşa Camisi, Fevziye Camisi ve Orhan Camisi, bayram namazı dolayısıyla doldu.
Şehrin simgelerinden Pertev Mehmet Paşa Camisi'ne gelenler, bayram namazını kılıp dua etti.
Namazın ardından düzenlenen programda cemaat bayramlaştı.
Bartın
Bartın'da bayram namazını kılmak isteyenler, Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı başta olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.
Yukarı Halil Bey Camisi'ndeki vaazda, birlik ve beraberlik mesajları verildi, bayram ziyaretleri ve dargınlıkların son bulmasının önemi vurgulandı.
Çocukların da ilgi gösterdiği namaz sonrasında cemaat bayramlaştı.
Karabük
Karabük'te de bayram namazını eda etmek isteyenler camilere geldi.
Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'nde saf tutan cemaat, namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinledi, dua etti.
Namazın ardından cemaat bayramlaştı.
Zonguldak
Bayram namazı için Zonguldak Uzun Mehmet Camisi'nde saf tutan cemaat, namazın ardından okunan hutbeyi dinledi, tekbir getirdi.
Dua sonrası cami içerisinde halka oluşturan cemaat bayramlaştı.
Adana
Adana'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatinde Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.
Bazı vatandaşlar, cami avlusundaki şadırvanda abdest aldı, serilen namazlık ve kilimlerde vaaz dinledi.
Cami içinde ve bahçesinde saf tutan vatandaşlar, daha sonra bayram namazını kıldı.
Mersin
Mersin'de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.
Kentte yaşayan çok sayıda kişi, namaz kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.
İl Müftüsü Aydın Yığman, namaz öncesi verdiği vaazda, bayram namazının önemine değinerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.
Yan yana saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.
Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Müftüsü Yığman ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.
Hatay
Hatay'da Kurban Bayramı namazını kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, Hacı Cuma Kahraman Camisi'ne geldi.
İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun vaazını dinleyen vatandaşlar, daha sonra saf tutarak bayram namazını kıldı, dua etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kılınan namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Osmaniye
Osmaniye'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.
Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için Bülbül Camisi'ne gelen vatandaşlar saf tuttu.
Bayram namazının kılınmasının ardından şehitler için dualar edildi.
Vatandaşlar, namaz sonrası cami çıkışında bayramlaştı.
Edirne
Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.
Eski Cami'yi dolduran cemaat bayram vaazını dinledi.
Namaz kılınmasının ardından hutbe irad edildi, Türkiye ve Müslümanlar için dua edildi.
Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri, namazdan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.
Kırklareli
Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.
Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu.
Bazı vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.
Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Kurban Bayramı'nı konu alan vaaz verdi.
Hutbe okunmasının ardından namaz kılındı.
Ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.
Bayram namazını Rüstem Paşa Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camiye geldi.
Namazın ardından Vali Vekili Mustafa Güler ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop vatandaşlarla bayramlaştı.
Bursa
Bursa'da tarihi Ulu Cami, Yeşil Cami ile Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere vatandaşlar, ibadethaneleri doldurdu.
Ezan öncesi camilerin içinde ve açık alanlarında yerini alanlar önce vaaz dinledi.
Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.
Eskişehir
Eskişehir'de vatandaşlar, 71 Evler Mahallesi'ndeki Hilal Camisi'nde bir araya geldi.
Saf tutan cemaat, bayram namazını kıldı.
Namazın ardından Filistinliler başta olmak üzere zulüm gören tüm Müslüman alemi için dua edildi.
Cemaat duanın ardından bayramlaştı.
Balıkesir
Balıkesir'de vatandaşlar, Zağnos Paşa Camisi ile kentteki diğer camileri doldurdu.
Camilere sığmayan vatandaşların bir bölümü bayram namazını dışarıda kıldı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve protokol, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Daha sonra Zağnos Paşa'nın türbesinde dua eden Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Balıkesirli vatandaşlar olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Ustaoğlu, "Allah keseceğimiz kurbanlarımızı kabul eylesin, tüm hemşerilerimin bayramı kutlu olsun." dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da tüm Türkiye'nin bayramını kutladı.
Akın, Balıkesir'in Kuvayımilliye'nin baş şehri olduğunu belirterek, "Atatürk'ün hutbesini verdiği camimizde bayram namazımızı kıldık, Zağnos Paşa'mızın huzurunda dua ettik. Bütün hemşerilerime sağlıklı, huzurlu, bereketli güzel bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bilecik
Kurban Bayramı namazı için Bilecik'te vatandaşlar kentteki camileri doldurdu.
Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhan Gazi ve Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayı Boyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.
Kayı Boyu Camisi'nde vaazın ardından saf tutan vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
Kalabalık nedeniyle cemaatin bir kısmı namazını cami bahçesinde kıldı.
Duanın ardından Vali Faik Oktay Sözer ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile vatandaşlar bayramlaştı.
Yalova
Yalova'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.
Bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.
Kütahya
Kütahya'da camileri dolduran vatandaşlar bayram namazını kıldı.
Kentin tarihi camilerinden Ulu Cami'de kılınan namazın ardından tekbirler getirilerek dua edildi.
Kütahya protokolü ile vatandaşlar bayramlaştı.
Çanakkale
Çanakkale'de il merkezindeki Necippaşa, Şehitler ve Yalı camilerine gelen çok sayıda vatandaş bayram namazını kıldı.
Vatandaşlar namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.
Cami çıkışlarında vatandaşlara, şeker ve çikolata ikram edildi.
Büyükleriyle namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi.
Erzurum
Erzurum'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatinde tarihi Ulu Camisi'ne geldi.
Camiyi dolduran vatandaşlar, kılınan namazın ardından hutbeyi dinledi ve dua etti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve diğer ilgililer, vatandaşların bayramını kutladı.
Kars
Kars'ta vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla başta Sultan Alparslan Camisi olmak üzere camilere akın etti.
Camilerde kılınan namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.
Kars Valisi Ziya Polat, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, "İnşallah bu bayram zulüm altındaki Müslümanların kurtuluşuna vesile olur. Bayram tatili boyunca da aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımız kurallara uyarlar, bayram sevincimizi hüzne dönüştürmezler diye dua ediyoruz." dedi.
AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da bayram namazını Karslı hemşerileriyle eda ettiklerini belirterek, "Umut ediyoruz ki Gazze'nin kurtuluşuna, İslam aleminin birlik ve beraberliğinin pekişmesine bayramımız vesile olur inşallah. Yola çıkan vatandaşlarımız da dikkatli olsunlar, herkesin bayramını kutluyorum." diye konuştu.
Ardahan
Ardahan'da, Kurban Bayramı dolayısıyla erken saatlerde camilere gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.
Serhat Ulu Camisi'ni dolduran cemaat, hutbeyi dinledi, dua etti.
Bayram namazı sonrası Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti Milletvekili Kaan Koç, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve diğer ilgililer, camide vatandaşların bayramını tebrik etti.
Erzincan
Erzincan'da vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde camileri doldurup bayram namazını kıldı.
Terzibaba Camisi ve Cami Kebir başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.
Vaazın ardından bayram namazını kılan cemaat, dua sonrası bayramlaştı.
Konya
Konya'da sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi başta olmak üzere Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye camilerinde yoğunluk oluştu.
Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından dua edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği kentte bayram namazını Özel Harekat Bölge Müdürlüğünün Dutlukır Yerleşkesi'ndeki Şehitler Camisi'nde kıldı.
Karaman
Karaman'da cemaat, bayram namazı dolayısıyla il genelindeki camileri doldurdu.
Aktekke Camisi'nde vaazın ardından bayram namazı kılındı, cemaat okunan duaya eşlik etti.
Namaz sonrası Vali Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ile protokol üyeleri, cemaatle bayramlaştı.
Aksaray
Aksaray'da Ramazan bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki camilerde bayram namazı kılındı.
Ulu Cami'deki bayram namazı sonrasında protokol, cemaatle bayramlaştı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için kentteki camilerde yoğunluk oluşturdu.
Selçuklu Camisi'nde cemaat saf tutarak bayram namazını kıldı, hutbenin ardından dua edildi.
Bayram namazı sonrası cemaat bayramlaştı.
Gaziantep
Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla cemaat, camide yoğunluk oluşturdu.
Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil ilçesindeki Lütfiye Ali Kılçık camisine gelenler, namaz öncesi vaaz dinledi.
Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar, namazlarını cami avlusunda kıldı.
Şanlıurfa
"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.
Camide yer bulamayanlar, avluda namaz kıldı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta bayram namazı için gelenler, Abdulhamithan Camisi'ni doldurdu.
Ezan öncesi camiyi dolduran cemaat, vaaz dinledi.
Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından cemaat, birbirleriyle bayramlaştı.
Malatya
Kentte bayram namazını kılmak isteyenler camilere akın etti.
Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından cemaat, birbirleriyle bayramlaştı.
Bayram namazı için "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu külliyeye gelenler camiyi doldurdu.
Namazın ardından camide muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, tekbir ve salavatlar eşliğinde ziyarete açıldı. Ziyarete yoğun ilgi gösteren cemaat, duygulu anlar yaşadı.
Adıyaman
Bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde gelen cemaat camileri doldurdu.
Kentteki Yeni Mezarlık Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.
Cemaat, daha sonra birbirleriyle bayramlaştı.
Kilis
Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.
Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde İl Müftü Vekili Mustafa Taha Çıtlık namaz öncesi vaaz verdi.
Namaz sonrası cemaat, birbirleriyle bayramlaştı.
Kayseri
Kayseri’de cemaat, Kurban Bayramı namazını kılmak için kentin simgelerinden Hunat Camisi başta olmak camileri doldurdu.
Bayram namazını kılan cemaat, yapılan duaya eşlik etti.
Namazın ardından bayramlaşan vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kırşehir
Kırşehir'de il protokolü ve vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve bahçesine geldi.
İl Müftüsü Mustafa Tekin’in vaazının ardından cemaat saf tutup bayram namazını kıldı, yapılan duaya eşlik etti.
Vatandaşlar ve protokol üyeleri, cami önünde bayramlaştı.
Programa Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Bazı vatandaşlar, cami içindeki Ahi Evran Veli'nin türbesinde dua etti.
Yozgat
Yozgat'ta vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.
Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ezan öncesi yerini alan cemaat vaazı dinledi.
Bayram namazının kılınmasının ardından cemaat bayramlaştı.
Nevşehir
Nevşehir'de vatandaşlar, bayram namazı için camilere geldi.
Nevşehir Külliyesi Hacı Mustafa Köybaşı Camisi'nde İl Müftü Yardımcısı Ali Yıldız vaaz verdi.
Bayram namazının ardından teşrik tekbirleri getirilip dua edildi.
Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, cemaatle bayramlaştı.
Kırıkkale
Kırıkkale'de vatandaşlar, bayram namazında Nur Camisi'ni doldurdu.
Namaz sonrası Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve il protokolü, cemaatle bayramlaştı.
Kurnaz ve Önal, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.
Cami avlusunda devam eden programda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Trabzon
Trabzon'da vatandaşlar, Ortahisar ilçesindeki tarihi İskenderpaşa Camisi başta olmak üzere Ayasofya, Büyük Fatih ve Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet camilerinde yoğunluk oluşturdu.
Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından dua edildi.
Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin, Gümüşhane'de de vatandaşlar, bayram namazı dolayısıyla il genelindeki camileri doldurdu.
Bayram namazını eda eden cemaat, cami çıkışında bayramlaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.