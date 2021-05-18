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Dünya

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları bir araya geldi

Ömer Tuğrul Çam   | 18.05.2021
NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları bir araya geldi

Brüksel

NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, İttifakın askeri faaliyetlerini ele almak üzere toplandı.

Brüksel'deki NATO karargahında yapılan NATO Askeri Komite Toplantısı'nda Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler temsil ediyor.

Toplantıya NATO üyesi olmayan Ukrayna ve Gürcistan’ın genelkurmay başkanları da katılıyor.

Açılışta konuşma yapan NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach, 1 Haziran'da NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının toplantı yapacağını, 14 Haziran'da da NATO Zirvesi'nin düzenleneceğini hatırlattı.

Peach, birçok yerden tehditler bulunduğunu, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı saldırgan eylemlerinin sürdüğünü, Ukrayna sınırında Rus asker sayısının azalmasına karşın hala on binlerce askerin bölgede bulunduğunu söyledi.

Orgeneral Peach, "Rusya ile NATO-Rusya Konseyi dahil iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Rusya’nın Konsey toplantısı yapma teklifimize cevap vermemesinden üzüntü duyuyoruz. Rusya’nın eylemleri izin verdiğinde bu ülke ile yapıcı ilişki arzumuzu sürdürüyoruz." dedi.

Rusya'nın Kerç Boğazı'nda olduğu gibi Karadeniz'de bazı kısıtlamalar uygulamaya çalıştığını belirten Peach, NATO'nun tetikte olması, denizlerde ve havada hareket özgürlüğünü koruması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası terör tehdidinin sürdüğünü aktaran Peach, hemen her gün siber saldırıların yapıldığını, iklim değişikliği ve nükleer silahlanmanın da NATO'ya yönelik tehditler arasında bulunduğunu ifade etti.

Genelkurmay başkanları, geleneksel olarak Brüksel'de iki, müttefik ülkelerden birinde bir kez olmak üzere, yılda üç defa bir araya geliyor.

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