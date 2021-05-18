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Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, İsrail-Filistin çatışmasının sürmesinin kimsenin yararına olmadığını söyledi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların devam etmesinin kimsenin yararına olmadığını belirtti.

Nuri Aydın   | 18.05.2021
ABD Genelkurmay Başkanı Milley, İsrail-Filistin çatışmasının sürmesinin kimsenin yararına olmadığını söyledi

Ankara

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, Orgeneral Milley, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milley, İsrail'in saldırılarının "kendi savunma" olduğunu iddia ederken, çatışmaların devamının kimseye fayda sağlamayacağını kaydetti.

Bölgedeki tüm taraflar için bu aşamada çatışmasızlığın en akıllıca seçenek olduğunu aktaran Milley, "Orada askeri hedefler ne olursa olsun diğer sonuçlara karşı dengelenmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Milley, çatışmanın sürmesi halinde istikrarsızlığın Gazze'nin ötesine yayılabileceği uyarısında da bulundu.

Öte yandan, Milley, çatışmaların sürmesinden Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki normalleşme anlaşmalarının da "olumsuz" etkilenebileceğine dikkati çekti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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