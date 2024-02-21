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Dünya

NATO: Gürcistan'ı Avrupa-Atlantik ailesine tam üye görmek istiyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan'ın yeni başbakanı İrakli Kobakhidze ile görüşerek, bu ülkenin NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) parçası olmasını desteklediğini ifade etti.

Selen Valente Rasquinho  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
NATO: Gürcistan'ı Avrupa-Atlantik ailesine tam üye görmek istiyoruz

Brüksel

Stoltenberg, Kobakhidze'yle NATO karargahında görüştü.

Stoltenberg, NATO'nun ortağı olan Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek, Rusya tarafından işgal edilen bölgelerde ilhak kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Gürcistan ile NATO arasındaki ortaklığın nasıl daha da geliştirilebileceğini ele alacaklarını ifade eden Stoltenberg, "Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik ailesine tam üyeliğe, daha fazla demokrasi ve refaha doğru yönde ilerlediğini görmek istiyoruz." dedi.

Kobakhidze de görevi devralmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Brüksel'e, AB ve NATO'ya düzenlemesinin ülkesini söz konusu "ailenin" parçası haline getirme iradesini yansıttığını söyledi.

Ülkesinin yıllar içinde NATO liderliğindeki misyon ve operasyonlara katıldığını belirten Kobakhidze, bunun, kendi savunma yeteneklerinin NATO ile uyumlu hale gelmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Kobakhidze, ülkesinin topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu vurgulayarak, NATO ve müttefiklere ülkesini her zamankinden daha fazla desteklemeleri çağrısında bulundu.

Kobakhidze, dün de AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile görüşmüştü.

Gürcistan, Aralık 2023'te AB'ye aday ülke statüsü almıştı.

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