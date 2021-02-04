Euro
8.53
Dolar
7.12
BIST 100
1,534.90
Altın
1,788.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Demirel, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar’a uğurlanıyor
logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO'nun Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığındaki rolü platform sağlamak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın değerli NATO müttefikleri olduğunu belirterek, ittifakın rolünün iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları giderecek bir platform sunmak olduğunu söyledi.

Hasan Esen   | 04.02.2021
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO'nun Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığındaki rolü platform sağlamak

Londra

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, düşünce kuruşu Chatham House'un düzenlediği "NATO 2030 için yeni fikirler" başlıklı etkinlikte öğrenciler ve genç liderlerle video konferans üzerinden bir araya geldi.

Sorulması üzerine Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlığa değinen Stoltenberg, NATO müttefikleri arasında görüş farklılıkları olabildiğini kaydederek, "Hem Yunanistan hem de Türkiye değerli müttefikler ancak Doğu Akdeniz dahil bazı konularda anlaşamıyorlar." dedi.

NATO'nun rolünün bu farklılıkları ele alacak bir platform sağlamak olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bu nedenle, NATO bünyesinde "çatışmasızlık" dedikleri bir mekanizma kurduklarını hatırlattı.

Stoltenberg, böylece Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında olası gemi ve uçak kazaları risklerinin azaltıldığını ifade etti.

Bu mekanizmanın aynı zamanda Yunanistan ve Türkiye'nin istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmalarının önünü açtığını söyleyen Genel Sekreter, "Evet, endişeler var ama bence NATO'nun yapabileceği en önemli şey, endişeleri dile getirmek değil, olumlu bir yaklaşım ve çözüme giden bir yol bulmak." dedi.

Son haftalar ve aylarda olumlu adımlar gördüklerini ifade eden Stoltenberg, "Bu da NATO'nun müttefik üyeleri aynı fikirde olmadıkları zamanlarda da örneğin Doğu Akdeniz'de olduğu gibi, oynayacağı önemli bir rolü bulunduğunu kanıtladı." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 909 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Rusya'dan aldığı 500 bin doz Sputnik V aşısı Tahran'a ulaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 105 milyonu geçti
Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO'nun Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığındaki rolü platform sağlamak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO'nun Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığındaki rolü platform sağlamak

NATO: Afganistan'dan ayrılma hakkındaki kararı müttefikler birlikte vermeli

Arnavutluk ve Yunanistan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sorununu Lahey'e taşıyor

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 48 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 48 sığınmacı kurtarıldı
Türk Hava Kuvvetleri, NATO uçağına ilk kez gece görevinde havada yakıt ikmali yaptı

Türk Hava Kuvvetleri, NATO uçağına ilk kez gece görevinde havada yakıt ikmali yaptı
Blinken, Stoltenberg ile görüşmesinde 'ABD'nin NATO'nun güçlendirilmesine olan bağlılığını' teyit etti

Blinken, Stoltenberg ile görüşmesinde 'ABD'nin NATO'nun güçlendirilmesine olan bağlılığını' teyit etti