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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin paylaşım

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusundaki görüşmesinin ardından, barışçıl geçiş sürecinin sağlanması, hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi ve azınlık haklarının korunması gerektiği mesajlarını verdi.

Selen Valente Rasquinho  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin paylaşım Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Rutte, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye üzerine yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Verimli bir konuşma olduğunu ifade eden Rutte, Suriye'deki durumla ilgili, "Bu, milyonlarca insan için sevinç anı ama aynı zamanda belirsizlik anı." nitelemesini yaptı.

Rutte, "Barışçıl geçiş dönemi, hukukun üstünlüğüne saygı ve azınlıkların korunmasını umuyoruz. Rusya ve İran, (Beşşar) Esed'in suçlarına ortak oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye'nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini belirterek, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirttiği bildirilmişti.

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