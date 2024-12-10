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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Özcan Yıldırım  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Erdoğan ile Rutte görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye'nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini belirterek, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.


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