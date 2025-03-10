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Dünya

NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın Ukrayna'daki çıkmazı aşmaya çalışması iyi bir adım

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çıkmazı aşmaya çalıştığını ve bunun iyi bir gelişme olduğunu belirterek, Avrupalı müttefiklere savaş sonrası güvenlik garantileri üzerinde düşünme çağrısı yaptı.

Selen Valente Rasquinho  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın Ukrayna'daki çıkmazı aşmaya çalışması iyi bir adım

Brüksel

Rutte, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Saraybosna Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtladığı bir panele katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı bitirme planıyla ilgili bir soru üzerine Rutte, "Başkan Trump'ın Ukrayna'daki çıkmazı aşmaya çalışması iyi bir adım. Ancak henüz bir barış anlaşması yok, bunların hepsi hala çalışma aşamasında." dedi.

"Ancak bence Başkan Trump haklı." diyen Rutte, Avrupa'nın Ukrayna'da ateşkesi ve barış anlaşmasını korumak için "güvenlik garanti misyonunun" nasıl olabileceği üzerine düşünmesi gerektiğini söyledi.

Rutte, "(Ateşkesi ve barışı korumak için) Bunu yapmak için birçok model var ve modellerden biri, şu anda Fransızlar ve İngilizler tarafından, üzerinde çalışılıyor. Bence bunların hepsi olumlu ve umarım yakında bir barış anlaşmasına varırız." değerlendirmesini yaptı.

"En az yüzde 3"

Trump'ın ilk döneminde NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırma çağrısında başarılı olduğunu belirten Rutte, şimdiki yaklaşımın da Avrupalı müttefikler üzerinde aynı etkiye yol açtığını söyledi.

Rutte, NATO'nun Lahey'de yapılacak gelecek zirvesinde savunma harcamalarında yeni hedefin "gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) en az yüzde 3'ü" şeklinde belirlenmesini beklediğini dile getirdi.


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