Dünya

NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Ukrayna konusunda tam da ihtiyacımız olan şeyi yapıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Rusya'ya her türlü baskıyı uyguladığını belirterek "ABD, Ukrayna konusunda tam da ihtiyacımız olan şeyi yapıyor." dedi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Ukrayna konusunda tam da ihtiyacımız olan şeyi yapıyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Istanbul

Rutte ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby, bugün yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda 2025 Lahey Zirvesi'ndeki savunma harcamalarını artırma kararlarının uygulamadaki durumunu ve Ukrayna'ya desteği ele alacaklarını dile getiren Rutte, mevcut durumda Kanada ile Avrupa'nın savunma harcamalarını artırarak ve savunma sanayi altyapısını güçlendirerek Ukrayna'yı güçlü tutmaya çalıştığı bir tablonun olduğunu söyledi.

Rutte, NATO'nun geçen seneden bu yana "Baltık Nöbeti", "Doğu Gözcüsü" ve "Arktik Nöbeti" gibi misyonları başlatmasının uzun vadeli Rus tehdidinin varlığını gösterdiğini vurgulayarak "Bu arada, Çin konusunda da saf olmamalıyız. Arktik söz konusu olduğunda sadece Rusya değil Çin de var." diye konuştu.

ABD'nin Avrupa'nın yaptırım paketleriyle yaptığı gibi Rusya'ya karşı her türlü baskıyı uyguladığını ifade eden Rutte, "ABD, Ukrayna konusunda tam da ihtiyacımız olan şeyi yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, ABD'li yetkililerin Avrupa ve Kanada'nın NATO'nun savunması için daha fazla şey yapması çağrısında bulunduğunu söyleyerek ABD nükleer şemsiyesinin Avrupa'nın güvenliğinin nihai garantörü olacağını dile getirdi.

Ayrıca Rutte, NATO'nun ABD gibi Hint-Pasifik bölgesine daha fazla yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Colby de 2025'te NATO'nun kıtadaki konvansiyonel savunmasını yöneten Avrupa'ya sahip olmak için samimi taahhütler ve yeniden yapılanmaya şahit olunduğunu kaydederek "Bu, bir anlamda NATO 1.0'a geri dönüş anlamına geliyor. Bu, savunma ve caydırıcılığa odaklanan ciddi bir ittifak." görüşünü paylaştı.

Bu yılın da pragmatiklik ve esnek realizme odaklanma zamanı olduğu mesajını veren Colby, NATO'nun bağımlılıktan ziyade ortaklığa dayanması gerektiğini söyledi.

