Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.92
Dolar
6.17
BIST 100
90,801.28
Altın
1,281.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti grup toplantısı Papa Francis Kuzey Makedonya'da
logo
Dünya

Myanmar'da tutuklu bulunan Reuters muhabirleri serbest kaldı

Myanmar'da, Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılan iki Reuters muhabiri serbest bırakıldı.

Zehra Ulucak   | 07.05.2019
Myanmar'da tutuklu bulunan Reuters muhabirleri serbest kaldı

Ankara

Myanmar'da, Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunarak 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Reuters haber ajansının iki muhabiri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, 500'den fazla günü cezaevinde geçirmelerinin ardından, devlet başkanlığı tarafından çıkarılan bir af kapsamında serbest kaldı.

Devlet Başkanı Win Myint'in ülkede 17 Nisan'da başlayan geleneksel yeni yıl kutlamaları vesilesiyle çıkardığı af kapsamında aralarında Wa ve Kyaw'ın da olduğu 6 bin 520 mahkumun serbest bırakıldığı bildirildi.

Wa Lone'nin eşi Pan Ei Mon, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada gazetecilerin serbest bırakıldığını doğruladı ve "Şu an onların yanındayız. Serbest bırakıldılar." dedi.

Muhabirler, 13 Aralık 2017'de ellerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritası ve askeri raporların bulunması üzerine Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, yaklaşık bir yıl tutuklu kalmalarının ardından Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'yu, söz konusu yasayı ihlal etmekten suçlu bularak, geçen yıl eylül ayında 7'şer yıl hapisle cezalandırmıştı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti

Benzer haberler

Myanmar ordusundan yargısız infaz

Myanmar ordusundan yargısız infaz

BM Arakanlı Müslüman mültecilerin durumundan endişeli

BM'den Arakanlı Müslüman mültecileri desteklemeyi sürdürme çağrısı

ABD'den Myanmar'a basın özgürlüğü eleştirisi

ABD'den Myanmar'a basın özgürlüğü eleştirisi