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Dünya

Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle Bangladeş sınırına sığınıyor

Myanmar'da artan çatışmalardan dolayı yerinden edilen binlerce Arakanlı Müslüman (Rohingya), Bangladeş ile Myanmar sınırında bulunan Naf Nehri yakınlarına sığınıyor.

Zeynep Katre Oran  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle Bangladeş sınırına sığınıyor Fotoğraf: Kiki Cahyadi/AA

Ankara

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrindeki bir mülteci kampında kalan topluluk lideri Mohammad Nur Hashem, çatışmalar nedeniyle yerinden edilen Arakanlı Müslümanlara ilişkin, AA'ya açıklamalarda bulundu.

Hashem, Myanmar'da artan çatışmalardan kaçan binlerce Arakanlı Müslümanın sığınma amaçlı Naf Nehri yakınlarında toplandığını belirtti.

Arakanlı Müslümanların, çatışmaların tırmandığı köyleri gruplar halinde terk ettiğini söyleyen Hashem, "200'e yakın kişi, Bangladeş sınırını geçmeyi başardı ve Cox's Bazar'daki mülteci kamplarına ulaştı." dedi.

Hashem, Myanmar'daki askeri yönetimle silahlı gruplar arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasıyla yeğenlerinden birinin de Arakan eyaletinde bulunan köyünden ayrıldığını aktararak, "Evden ayrıldığından beri onunla iletişim kuramadık." ifadesini kullandı.

Cox's Bazar'da kalan bir başka Arakanlı Müslüman Mohammed Rezuwan Khan da yaklaşık bin Arakanlı Müslümanın güneydoğu sınırı boyunca toplandığını kaydetti.

Khan, "Arakanlı Müslümanlar, her gün gruplar halinde barınmak için Bangladeş sınırı boyunca toplanıyor. Ancak sıkı güvenlik önlemleriyle onların (Bangladeş'e) girişine neredeyse hiç izin verilmiyor." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Bangladeş, 2017'den bu yana Myanmar'dan kaçan 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapıyor.

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