Mısır'dan, Gazze'deki Filistinlilerin topraklarında kalması gerektiği vurgusu
Mısır, Gazze'deki Filistinlilerin topraklarında kalması ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria'da birliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.
İstanbul
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Portekizli mevkidaşı Paulo Rangel ile telefonda görüştü.
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Abdulati, Portekiz'in Avrupa Birliği bünyesinde Mısır'a sağladığı destek nedeniyle teşekkürlerini ileterek, Mısır ile Avrupa Birliği arasındaki kapsamlı ve stratejik ortaklığa yönelik desteğin devamını beklediklerini dile getirdi.
Portekiz'in Filistin meselesine verdiği destekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Abdulati, ülkesinin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının sağlamlaştırılmasına, tüm maddelerinin ve aşamalarının uygulanmasına ve Gazze'deki insani durumun iyileşmesine önem verdiğini kaydetti.
Abdulati, "Gazze'de savaş sonrasına yönelik herhangi bir tasavvur, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde birliğin sağlanması çerçevesinde olmalı ve Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne dönüşünü kapsamalı." ifadesini kullandı.
Gazze'deki Filistinlilerin, yeniden imar sürecinde topraklarında kalması gerektiğini vurgulayan Abdulati, Filistin halkının, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere meşru haklarını geri alması gerektiğini belirtti.
Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı
Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.
ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme" isteğini ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.