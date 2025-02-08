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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri, işgal altındaki Cenin'de 3 Filistinli genci gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 Filistinli genci ağır bir şekilde darbettikten sonra gözaltına aldığı bildirildi.

Aysar Alais, Ali Semerci  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
İsrail güçleri, işgal altındaki Cenin'de 3 Filistinli genci gözaltına aldı

Ramallah

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin, Filistinli 3 gencin içinde bulunduğu bir aracı Cenin'deki El-Hasnavi Kavşağı yakınında durdurduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, zorla araçtan çıkardıkları 3 kişiyi tüfek dipçikleriyle darbederek, onları yere yatmaya zorladığını ve ardından gözaltına aldığını ifade etti.

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