İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tammun'dan güçlerini çekti
İsrail ordusunun işgali altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinin Tammun kasabasında, 7 gün süren baskının ardından güçlerini geri çektiği bildirildi.
Ramallah
Tammun Belediye Başkanı Nacih Beni Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kasaba ve çevresinden çekildiğini, bölge sakinlerinin askeri buldozerlerin yaptığı yıkım ve tahribat sonrası oluşan hasarı gidermeye çalıştığını söyledi.
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Beni Avde, "İsrail ordusu, kuvvetlerini aniden ve hızla geri çekti ve sakinlerini kovduktan sonra askeri kışlaya dönüştürdüğü bütün evleri boşalttı." dedi.
Gazeteciler ve görgü tanıkları da İsrail güçlerinin çekildikleri kasabanın etrafında konuşlandığını ifade etti.
Tubas'ın güneyindeki Faria Mülteci Kampı'ndan aktivist Halid Mansur ise İsrail güçlerinin kampa saldırmaya, evlere baskın düzenlemeye, çok sayıda Filistinliyi bölgeden çıkarmaya ve evleri askeri kışlaya dönüştürmeye devam ettiğini söyledi.
Mansur, kampın girişlerinin tutulduğunu ve insanların hareketinin engellendiğini aktardı.
İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları
Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin ardından İsrail ordusunun, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu 27 Ocak'ta saldırılarını Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, 2 Şubat'ta da Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.