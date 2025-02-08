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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de çadırlarda yaşamaya mahkum edilen Filistinliler, soğuk hava ve fırtına ile mücadele ediyor

Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, şimdi de bölgedeki şiddetli rüzgar ve yağışlarla baş etmeye çalışıyor.

Nour Mahd Ali Abuaisha  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Gazze'de çadırlarda yaşamaya mahkum edilen Filistinliler, soğuk hava ve fırtına ile mücadele ediyor

Gazze

İsrail'in öncelikli yardım ve barınma malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girmesini kasten geciktirmesi nedeniyle bölge halkının her geçen gün yaşam mücadeleleri daha da zorlaşıyor.

Gazze'deki hükümet de bölgenin acil olarak karavan ve çadır ihtiyacı bulunduğunu ancak İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokolü uygulamayı kasten geciktirdiğini belirtmişti.

İsrail'in 15 aydan fazla süren saldırıları sonucu evleri yıkılan ve alternatif barınak bulamayan binlerce Filistinli, geriye kalan tek sığınakları olan bu çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Filistinliler, çadırlarında hayatta kalmaya çalışırken, karşılaştıkları zorlukları "akıl almaz" olarak tanımlıyorlar.

Çadırlar su altında

Gazze Şeridi'nin güneyindeki deniz kıyısında, gece saatlerinde şiddetli fırtına nedeniyle parçalanan ve büyük bölümünün uçup giden çadırının kalıntılarını toplayan Ebu Cemal Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları nedeniyle 10 kez yerinden edildiklerini söyledi.

"Gece saatlerinde çadır hava basıncına dayanamadığı için yırtılıp uçtu. Bu çadırda barınan üç aile şiddetli soğuk ve yağmur altında açıkta kaldı." diyen Halife, şiddetli rüzgarın çadırın içindeki malzemelerin yarısının uçmasına neden olduğunu dile getirdi.

Halife, uluslararası kuruluşlara Gazze Şeridi'ne öncelikli yardım ve barınma malzemelerini ulaştırmaları konusunda gereken adımları acilen atmaları çağrısında bulundu.

"Gazze'yi terk etmeyeceğiz"

Bölgedeki yerinden edilmiş Filistinliler, şartlar ne derece zorlu olursa olsun Gazze'den göç etmeyeceklerini, Gazze'den göç etmektense topraklarında ölmeyi tercih edeceklerinin altını çizdi.

Yaşadıkları ağır acılara rağmen ve henüz geri dönmelerine izin verilmeyen topraklarına bağlı olduklarını ifade eden Halife, zorla yerinden edilme planlarını da reddettiklerini vurguladı.

Halife, "Evler yıkılsa da çadır kurup orada yaşayacağız. Gazze'den gönüllü olarak göç etmeyeceğiz. Balıklar suda ne kadar yaşarsa yaşasın, dışarı çıktıklarında ölürler. Biz de Gazze halkıyız ve onun dışında bir yerde yaşayamayız." sözlerine yer verdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki ikinci kış mevsimini sığındıkları derme çatma çadırda geçiren ismini vermeyen 80 yaşındaki yaşlı kadın, geceleri, çadırlarını kuma sabitleyen ahşap direklerden birini tutarak geçirdiğini söyledi.

Fırtına, şiddetli soğuk ve sular içinde çok zor yaşam mücadelesi verdiklerini ifade eden yaşlı kadın, Gazze Şeridi dışına zorla gönderilmeyi reddettiğini ifade ederek, gitmek yerine derme-çatma çadırlarda kalmayı tercih ettiğini belirtti.

Yaşlı kadın, "Gazze'yi terk etmeyeceğiz. Burası bizim vatanımız. Bunda kararlıyız. Mısır veya Ürdün'e göçü kabul etmiyoruz." diyerek topraklarına olan bağlılıklarını vurguladı.

Gazzeli kadın, Filistinliler, her ne kadar yavaş olsa da Gazze'yi taş üstüne taş koyarak yeniden inşa edeceklerine olan inançlarını dile getirdi.

Felakete yol açan yağmur ve kanalizasyon suları

İsrail'in 15 aydan uzun süre devam ettirdiği saldırıları sebebiyle yerinden edilen Filistinlilerin çadır ve barınma merkezleri yağmur ve kanalizasyon suları altında kaldı. Yetkililer, kentin insani bir felaketle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Ayrıca evleri yıkılan Filistinliler yollarda, oyun alanlarında, meydanlarda ve okullarda kendilerini soğuktan ve fırtınadan koruyacak hiçbir imkan olmadan yaşamını sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail'in 15 ayı aşkın sürdüğü saldırılarda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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