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Eğitim, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 85'ini hizmet dışı bıraktı

İsrail'in 15 aydan uzun süren saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 85'inin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Hosni Nedim, Ekrem Biçeroğlu  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 85'ini hizmet dışı bıraktı Fotoğraf: Hani Alshaer/AA

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Ahmed en-Neccar, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail soykırımının Gazze'de benzeri görülmemiş bir eğitim felaketine yol açtığını ifade etti.

İsrail saldırıları nedeniyle eğitimin 2 yıl aksadığını, okulların yüzde 85'inin hizmet dışı kaldığını ve yükseköğretimin de ağır yara aldığını anlatan Neccar, İsrail güçlerinin saldırılarında yaklaşık 1200 üniversite öğrencisini ve 150 akademisyeni yaşamını yitirdiğini, 140 üniversite binasının da zarar gördüğünü kaydetti.

Gazze'de eğitim kurumlarının kasıtlı olarak tahrip edilmesinin, eğitim sürecinin yeniden canlandırılmasını zorlaştırdığını vurgulayan Neccar, "hızlı çözümler bulmak için yerel ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde çalışarak acil müdahale planı" geliştirildiğini dile getirdi.

Söz konusu planın, "2023 / 2024 eğitim - öğretim yılının tamamlanarak, 2024- 2025 yılının ise istisnai mekanizmalarla başlatılması ve lise öğrencilerine özel oturum yapılması" şeklinde olacağını aktaran Neccar, insan hakları örgütlerine İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki öğrencilere ve eğitim kurumlarına yönelik suçlarını belgeleme çağrısı yaptı.

Neccar, ayrıca uluslararası topluma, okulların ve eğitim kurumlarının yeniden inşası ve eğitimin bir an önce yeniden başlaması için acil destek çağrısında bulundu.

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