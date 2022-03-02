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Dünya

Mısır'da tarım arazileri iki bin yıldan uzun süredir geleneksel çarklarla sulanıyor

Mısır'da tarihi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan, ahşaptan yapılan su çarkları, eskiye nazaran sayıları azalsa da günümüzde hala işlevselliğini koruyor.

İbrahim El Hazin   | 02.03.2022
Mısır'da tarım arazileri iki bin yıldan uzun süredir geleneksel çarklarla sulanıyor Fotoğraf: Ahmed Al Sayed / AA

Kahire

Mısır'da tarım arazilerinin deniz seviyesine oranla meyilli olması sonucu sulama işlemi için farklı yöntemlere başvuruluyor. Bu yöntemler arasında yer alan su çarkı mekanizması, yaklaşık 2 bin 300 yıldır kullanılıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Feyyum ili su çarklarının aktif şekilde kullanıldığı bölgelerden biri. İlde 200'ü aşkın su çarkı bulunuyor.

Çarklar, tecrübe sahibi zanaatkarlar tarafından uzun uğraşlar sonucu kullanıma hazırlanıyor.

Su çarklarının araziye taşınması

Birkaç hafta süren yapım aşamasının ardından ağırlığı bazen 1 tona ulaşan su çarklarını araziye yerleştirmek için traktör ve iş makinaları kullanılıyor.

Tarihi kaynaklara göre, Mısır'da özellikle Feyyum ilinde su çarklarıyla sulama sistemi 2 bin yıldan fazladır kullanılıyor.

Bazı arazileri deniz seviyesine göre eğimli olan Feyyum'da 2 bin 300 yıl önce yapılmaya başlanan çarklarla su aşağıdan yukarı taşınıyor.

Mısır'ın kırsal kesimindeki pek çok bölgede de yaygın olduğu üzere arazilerin sulanması için hayvan gücüne gerek kalmıyor.

Çarklarda zamanla oluşan çamur birikintileri ve çöp artıkları da mekanizmanın çalışmasının engellenmemesi için belirli aralıklarla temizleniyor.

Çarklar kültürel bir öğe haline geldi

Su çarkları, arazilerin sulanmasındaki işlevselliğinin yanı sıra gündelik hayatta ve Mısır kültüründe önemli bir yer tutuyor.

Bugünlerde kullanım alanı nispeten azalsa da su çarkları, Mısır'ın dönem filmlerine ve şarkılarına da konu olan unsurlardan. Su çarkları ayrıca Feyyum ilinin sembollerinden biri.

Şehir logosunda su çarkı yer alan Feyyum'un merkezindeki meydanın adı da Su Çarkı. Meydan, turistlerin hatıra fotoğrafı çekmek için gittiği mekanlar arasında yer alıyor.

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