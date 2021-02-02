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Dünya

Mısır İsrail'in boru hattıyla gaz ve petrol taşımacılığının Süveyş Kanalı'nı etkilemeyeceğini duyurdu

Mısır, 20 yıldan uzun süredir kullanılmayan İsrail'e ait boru hatlarının tekrar faaliyete girmesinin Süveyş Kanalı'nın işlerliğine zarar vermeyeceğini bildirdi.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah,Ekrem Biçeroğlu   | 02.02.2021
Mısır İsrail'in boru hattıyla gaz ve petrol taşımacılığının Süveyş Kanalı'nı etkilemeyeceğini duyurdu

İstanbul

İsrail'in petrol ve benzeri malları yeniden Kızıldeniz kıyısındaki Eilat Limanı'ndan boru hattıyla Akdeniz kıyısındaki Aşkelon Limanı'na taşımaya hazırlandığı ve bunun da Süveyş Kanalı üzerinde olumsuz etkileri olacağına yönelik Arap medyasında çıkan haberler üzerine Mısır'a ait Süveyş Kanalı İdaresi yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, doğu ile batıyı birleştiren en kısa yol olduğu belirtilen Süveyş Kanalı'ndan 2020 boyunca 18 bin 829 geçiş yapıldığı ve 5,61 milyar dolar gelir elde edildiği aktarıldı.

Süveyş Kanalı'nın normal seyrinde işlerliğini sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "(İsrail'e ait) Boru hattının tekrar faaliyete girmesinin, kanaldan geçen toplam ticaret trafiğini değil, sadece kuzeye giden ham petrol ticaret hacmini yüzde 12-16 bandını aşmayacak şekilde etkilemesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'e ait Asya-Avrupa Boru Hattı Şirketi (EAPC) 20 Ekim 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) petrolünün Avrupa'ya taşınması için BAE şirketi MED-RED Land Bridge ile mutbakat zaptı imzalamıştı.

Uzunluğu 254 kilometre olan "Eilat-Aşkelon" boru hattı, biri petrol diğeri gaz olmak üzere iki hattan oluşuyor.

İsrail'e ait Eilat ile Aşkelon'u birbirine bağlayan bu boru hatlarının faaliyeti, 20 yıldan uzun süredir askıya alınmış durumda.

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