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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mısır Dışişleri Bakanı ile BM Genel Sekreteri'nden, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı.

İbrahim Khazen, Raşa Evrensel  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
Mısır Dışişleri Bakanı ile BM Genel Sekreteri'nden, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısı

Kahire

Şukri ile Guterres'in başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısı Mısır'ın El-İhbariyye Kanalından verildi.

Şukri burada, "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz. Gazze'ye daha fazla insani yardım girmesi gerekiyor." dedi.

Gazze'deki durumun trajik bir hal aldığını ve bunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Şukri, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ve toplu cezalandırılmasına karşı olduklarını dile getirdi.

Şukri ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, 21 Mart'ta Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarette, kendisiyle ateşkes ve yardım girişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını hatırlattı.

Guterres ise basın toplantısında, Mısır'ın barış için küresel kutuplardan biri olduğuna vurgu yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Şukri ile Gazze'deki zorlu koşullar ve işgal altındaki Batı Şeria'daki değişken durum da dahil olmak üzere birçok önemli konuyu görüştüğünü ifade eden Guterres, "Dünya, silahların susmasının ve Gazze'de acil insani ateşkesin sağlanmasının zamanının geldiğinin farkındadır." dedi.

Filistin halkının toptan cezalandırılmasının hiçbir gerekçesinin olmadığını kaydeden Guterres, Refah Sınır Kapısı'nın, Gazze'ye yardım girişlerinin temel can damarı olduğunu ancak halihazırda bu damarın, yardım tırlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle tıkanmış olduğunu söyledi.

Guterres dün de Refah Sınır Kapısı'ndan Gazzelilere "yalnız değilsiniz" diye seslenmiş ve acil ateşkes çağrısı yapmıştı.

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