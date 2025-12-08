Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Dünya

Mısır'da hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının yakınları "ihmal" nedeniyle hukuki süreç başlatacak

Mısır'ın doğusundaki Kızıldeniz vilayeti kıyısındaki Hurgada kentinde eylül ayındaki safari turu kazasında hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşının ailesi, "güvenlik konusunda tedbirsizlik ve ihmal" sebebiyle hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Büşranur Keskinkılıç  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Mısır'da hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının yakınları "ihmal" nedeniyle hukuki süreç başlatacak

Ankara

Uyar ailesinin yakını Enver Özdemir, kazaya ilişkin AA muhabirine konuştu.

Özdemir, Uyar ailesinin eylülde gezi için gittikleri Hurgada kentinde safari turunda trafik kazası geçirdiğini belirterek, kazada baba Kamil Uyar, anne Tuğba Uyar ve oğulları Hamdi Boran Uyar'ın yaşamını yitirdiğini, ailenin küçük çocuğunun ise ağır yaralandığını ifade etti.

Kazadan yaralı kurtulan çocuğun Sağlık Bakanlığının tedarik ettiği ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alındığını aktaran Özdemir, cenazelerin de Ankara'da defnedildiğini dile getirdi.

Özdemir, kazanın güvenlik konusunda tedbirsizlik ve ihmal sebebiyle gerçekleştiğini iddia ederek, hukuki süreç başlatacaklarını kaydetti.

Aile yakınları, süreç için Mısır makamlarınca hazırlanacak kaza raporunu bekliyor.

