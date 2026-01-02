Hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde parçalı bulutlu hava hakim olacak
Hafta sonu yurdun büyük bir kesiminde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yurdun, Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini söyleyen Tekin, hava sıcaklığının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağını bildirdi.
Yurdun büyük bir bölümünde yağış görülmeyeceğini belirten Tekin, "Ülkemizin iç ve doğu kesimleri parçalı ve az bulutlu geçecek. Yarın Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz ve Kıyı Ege'de yağışları göreceğiz." dedi.
Yarın, İzmir çevreleri, Balıkesir ve Aydın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olmasının beklendiğini aktaran Tekin, oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.
Tekin, pazar, pazartesi ve salı günlerinde yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini, havanın az bulutlu açık geçeceğini ifade ederek, "Trakya ve Ege kıyılarında ise hafta boyunca aralıklarla yağış göreceğiz. Yine hafta boyunca doğu kesimlerde buzlama ve don, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ riskine karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz." diye konuştu.
Üç büyükşehirde hava durumu
Ankara'da yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu olduğunu söyleyen Tekin, hava sıcaklığının ise 4 ila 7 derece olacağını bildirdi.
İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağış beklendiğini aktaran Tekin, hava sıcaklığının 14 ila 16 derece aralığında seyredeceğini ifade etti.
Tekin, ayrıca yarın İstanbul'da güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini kaydetti.
İzmir'de ise hafta sonu boyunca kuvvetli sağanak beklendiğini belirten Tekin, sıcaklıkların 12 ila 16 derece olacağını söyledi.
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, pazar gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in batısında ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, pazar gününün ilk saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.
Marmara'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Kuzey Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege'de de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yurdun bazı kesimleri için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden pazar günü gece saatlerine kadar Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Eskişehir ve Kütahya'nın güneybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre ise, rüzgarın, cumartesi gününün ilk saatlerinden pazar gecesine kadar İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Güney Marmara Adalar Hattı'nda 3 Ocak Cumartesi günü saat 06.00'da Avşa kalkışlı Erdek feribot seferinin yapılacağı, diğer seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Duyuruda, 4 Ocak Pazar günü ise tüm feribot seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.