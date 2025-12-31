Dolar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeklerini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Sanatçı Cahit Berkay'ın aracıyla restoranın cam duvarını kırarak içeri girdiği kazada garson yaralandı

İşletmenin müdürü Metin Bozacı, "Bir ses duydum ve baktım Cahit Bey'in arabası içeride. Ne olduğunu anlamadım, yere düştüm, garson arkadaşa vurdu. (Berkay) Kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Ben de şoktaydım." dedi.

Koray Taşdemir  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Sanatçı Cahit Berkay'ın aracıyla restoranın cam duvarını kırarak içeri girdiği kazada garson yaralandı Fotoğraf: Koray Taşdemir/AA

İstanbul

Esenyurt'ta sanatçı Cahit Berkay'ın otomobilinin kontrolünü kaybederek restoranın cam duvarını kırıp içeriye girdiği kazada, garson yaralandı.

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu'ndaki bir restorana siparişini almak için giden Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay, 34 MZC 529 plakalı otomobilini otoparka park edeceği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti.

Restoranın cam duvarını kırarak içeriye giren otomobil garsona çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan garson, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, Berkay da kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin hızlıca restoranın cam duvarına çarparak içeriye girmesi, buradaki çarptığı bir kişinin savrulması, restorandakilerin panikle kaçışmaları yer aldı.

Kazayı AA muhabirine anlatan restoranın müdürü Metin Bozacı, Cahit Berkay'ın daha öncesinde telefon açarak baklava sipariş ettiğini söyledi.

Berkay'ın siparişini almak için restorana aracıyla geldiğini aktaran Bozacı, "Bir ses duydum ve bir baktım Cahit Bey'in arabası içeride. Ne olduğunu anlamadım, tabii ben yere düştüm, garson arkadaşa vurdu. Arabanın kapısını açtım, baktım Cahit Bey. Cahit Bey'in şekeri düşmüş olabilir, çünkü kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Ben de şoktaydım. Verilmiş sadakamız varmış gerçekten Allah korudu. Garsonun da bir şeyden haberi yok, kendi işini yapıyor, salonda dolaşıyordu. Araba vurunca garson uçtu, ben yerlerde süründüm." ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Cahit Berkay ve garsonun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bozacı, "İkisinde de bir sıkıntı olmadı, Allah korudu gerçekten bizi." dedi.

