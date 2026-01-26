Dolar
Dünya

Minnesota'da Pretti'nin ölümünün ardından ICE görevlilerinin kaldığı düşünülen otelin önünde protesto

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, Alex Pretti'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vurularak öldürülmesinin ardından göstericiler, ICE polislerinin kaldığını düşündükleri bir otelin önünde protesto düzenledi.

Dilara Karataş  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Minnesota'da Pretti'nin ölümünün ardından ICE görevlilerinin kaldığı düşünülen otelin önünde protesto Fotoğraf: Jacek Boczarski/AA

Ankara

New York Post'un haberine göre, yerel saatle dün gece sularında bazı göstericiler, ICE polislerinin kaldığı iddia edilen otelin önünde toplandı.

Görgü tanıklarına göre, kalabalık bir grup otelin lobisine girmeye çalıştı. Otelin içindekiler, protestocuları engellemek için iki büyük otomat makinesini girişe çekti.

Göstericilerin, otelin camlarına çeşitli cisimler attığı, camların kırıldığı ve bina cephesine "ICE defol" ile "ICE öldürüyor" gibi ifadelerin yazıldığı görüldü.

Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, otel mülküne zarar verilmesi üzerine Minneapolis polisine destek için olay yerine devriye ekiplerinin çağrıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Gösterinin barışçıl olmaması nedeniyle gözaltı amacıyla grubu çevreleme çalışması yürütülürken, federal polisler herhangi bir koordinasyon olmaksızın olay yerine geldi ve kimyasal maddeler kullanarak kalabalığı dağıttı." ifadeleri kullanıldı.

Olay sırasında en az iki kişi gözaltına alındı, bir federal görevli ise yaralandı. Yetkilinin nasıl yaralandığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

