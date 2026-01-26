Dolar
43.36
Euro
51.49
Altın
5,088.93
ETH/USDT
2,898.00
BTC/USDT
87,892.00
BIST 100
13,027.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Ankara'da görüştü.

Gökhan Çeliker  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi

Ankara

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Tuggar'ın başkentte görüştüğü bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu ziyaret, Nijeryalı Bakan'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye'yi kimse terör örgütleri vasıtasıyla zehirlemeye kalkmasın
Doğu Akdeniz'de fırtına, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
Bakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Fransız mevkidaşı Barrot ile ikili ilişkileri görüşecek
Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi
Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Fransız mevkidaşı Barrot ile ikili ilişkileri görüşecek

Bakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Fransız mevkidaşı Barrot ile ikili ilişkileri görüşecek

Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi

Stratejik bir aparat olarak PKK: Yeni hamle arayışları ve vekalet mimarisi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası yarın başlıyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası yarın başlıyor

Bağcılar'da karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 3 kişi yaşamını yitirdi

Bağcılar'da karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 3 kişi yaşamını yitirdi
Yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik operasyonda yakalanan 38 şüpheli adliyede

Yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik operasyonda yakalanan 38 şüpheli adliyede
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet