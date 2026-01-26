Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyor
Yaklaşan ramazan öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerine devam ediliyor.
Ankara
Ticaret Bakanlığı ekipleri, bu kapsamda başkentte restoran, fırın ve kasaplara yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, restoran denetiminde, fiyat tarifesinin iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığını kontrol etti.
Ekipler, ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.
Kasap denetiminde de et fiyatlarının, alış ve satış tutarlarını kıyaslayan ekipler, fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını inceledi.
Ekipler, fırın denetiminde ise fiyat tarifelerinin, iş yerlerinin giriş kapısının önüne görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığına, ürünlerin gramajlarına, tezgah ve kasa fiyatlarına baktı.
Ramazan ayına kadar denetimlerin artarak süreceğini bildiren Bakanlık yetkilileri, kontrollerin ramazan ayında da devam edeceğini belirtti.
İstanbul
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde kent genelinde fiyat incelemeleri yaptı.
Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde marketlere yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor.
Bu kapsamda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kent genelindeki incelemelerini artırdı.
Kentte 32 ilçede, yaklaşık 38 ekiple denetimler sürerken perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları ile meyve sebze hallerine yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.
Denetimler kapsamında bakliyat, salça, yağ, süt ürünleri ve kuru yemiş gibi temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin fiyat etiketleri incelendi.
İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak yıl boyunca denetimlere devam ettiklerini söyledi.
Özel dönemlerde belirli sektörlere yönelik denetimlerin artırıldığını belirten Menteşe,
"Mübarek ramazan ayı öncesi perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları, gıda halleri, sebze meyve halleri olmak üzere tüm alanda Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Buradaki temel amaç vatandaşlarımızın menfaatlerini, ekonomik çıkarlarını korumak. Bu doğrultuda vatandaşlarımızı yanıltıcı uygulamaları, özellikle fiyat etiketi ve fahiş fiyat yönünden ürünleri inceliyoruz. Fiyat etiketlerinde yönetmelik doğrultusunda bulunması gereken belli başlı özellikler var, bunları kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"İdari işlemlerimizi en üst rakamdan değerlendireceğiz"
Menteşe, fiyat etiketinde tespit edilen aykırılıklar için her bir ürün başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulandığını hatırlatarak, özellikle fahiş fiyat tespit edilen ürünler için 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.
Denetimi yapılan marketin kasım ve aralık aylarına ait fiyatlarının da kayıtlı olduğunu belirten Menteşe, şunları kaydetti:
"Şu an fiyatları alıyoruz. Burada makul olmayan durumlar tespit edersek bu işlemleri uyguluyoruz. Özellikle kampanyalı satış dediğimiz reklam yolu gibi satış metotları üzerinden vatandaşlarımızın aldatılmasına yönelik tespitler yaparsak, bunlara da 99 bin 339 liradan 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor. Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan ramazan ayında vatandaşlarımızı az da olsa aldatmaya kalkan, fırsatçılık yapan işletmelerimizi bu konuda uyarıyoruz. İdari işlemlerimizi en üst rakamdan değerlendireceğiz."
Menteşe, mağduriyet yaşayan vatandaşların Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya e-Devlet üzerinden şikayetlerini iletebileceğini sözlerine ekledi.
İzmir
İzmir'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.
Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki fırın, market, kasap ve lokantada denetim yaptı.
Fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesini amaçlayan ekipler, fiyatları tek tek not aldı.
Ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, son kullanma tarihleri kontrol edildi.
1 Ocak'tan bu yana 173 bin ürün denetlendi
İzmir'de yılın ilk gününden bugüne kadar bin 500'ün üzerinde işletmede yaklaşık 173 bin ürünün haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlendiği, mevzuata uymayanlara 4 milyon lira idari para cezası verildiği bildirildi.
Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarında haksız artış yaptığı tespit edilen tüm işletmelerin Bakanlıkça rapor edildiği, bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 806 bin 177 liraya varan idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Ayrıca fiyat etiketi yönünden mevzuata aykırı her ürün için de il müdürlüğünce 3 bin 973 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.
Eskişehir
Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde Eskişehir'deki marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.
İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde yaptıkları denetimlerde reyonlardan rastgele seçtikleri ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını karşılaştırdı.
Denetimlerde marketlerdeki ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatları da incelendi.
Ekipler ayrıca, kafe ve restoranlarda menülerdeki fiyatların görünür olup olmadığını kontrol etti.
Ürünlerin menü fiyatı ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı ekiplerce incelendi.
Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, gazetecilere, Ticaret Bakanlığının talimatlarıyla il müdürlüğü personeli tarafından ulusal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, künye ve fahiş fiyat kontrollerinin yoğun şekilde yapıldığını söyledi.
Yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla 81 ilde denetimlerin artırılarak devam ettiğini vurgulayan Kürkçü, "Yaptığımız denetimlerde öncelikle fiyat etiketinde bulunması gereken fiyat değişim tarihi, birim fiyatı ve kasa fiyatı ile etiket fiyatının uyuşup uyuşmadığını kontrol etmekteyiz. Bunlarda uyuşmazlık varsa yasal yaptırımlar uygulanmaktadır." diye konuştu.
Yasal bir dayanağı olmadan haksız fiyat artışı olduğu zaman geriye dönük 3 aylık alış ve satış faturalarının bakanlığa gönderildiğini kaydeden Kürkçü, "Bunlar Haksız Fiyat Artışı Kurulu'nda değerlendirilerek gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır. Değerli tüketicilerin fiyatlarla ilgili herhangi bir usulsüzlük gördüğü zaman Alo 175 Tüketici Hattı'ndan, Ticaret İl Müdürlüklerinden ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden başvurmasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Trabzon
Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürdü.
Ortahisar ilçesindeki marketlerde temel gıda, meyve, sebze ve temizlik ürünlerini kontrol eden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.
Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, fiyatları ekonomik temellere dayandırmadan artıran işletmelere karşı haksız fiyat ve fahiş fiyat artışı denetimlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Fahiş fiyat tespit edilen işletmelerle ilgili gerekli cezai işlemlerin uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Haksız fiyat artışıyla ilgili denetimler için Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz ürününün 3 aylık faturalarını talep ederek inceleme yapmakta, şüpheli bir durum bulunması halinde ise tespit Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilmektedir." denildi.
Tunceli
Tunceli'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.
Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Atatürk, Cumhuriyet ve Moğultay Mahallelerindeki fırın, kasap, lokanta ve zincir marketlerde denetim yaptı.
Haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesini amaçlayan ekipler, fiyatları tek tek not aldı.
Ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak son kullanma tarihlerini kontrol etti.
Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, gazetecilere, Bakanlık ve Valiliğin talimatlarıyla denetimler yaptıklarını söyledi.
Kasa-raf uyumu ve etiket kontrolü gerçekleştirdiklerini ifade eden Topal, "Tunceli'de yapılan denetimlerde birçok esnafımızın kurallara riayet ettiğini ve çok fazla olumsuzluk olmadığını gözlemledik. Özellikle bu duyarlı davranışlarından dolayı Tunceli'de hizmet veren esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Topal, denetimlerin ilçelerde de devam edeceğine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız sıkıntı yaşaması durumunda Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulamasından, CİMER ve Bakanlığımızın şikayet hattı olan 175 üzerinden şikayetlerini bildirebilirler." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.