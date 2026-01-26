Dolar
43.37
Euro
51.49
Altın
5,087.63
ETH/USDT
2,899.90
BTC/USDT
87,892.00
BIST 100
13,020.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 800 binden fazla kişiye halen elektrik hizmeti verilemiyor.

Ecem Şahinli Ögüç  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Jacek Boczarski/AA

Ankara

CNN'in haberine göre, ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkili oluyor.

Kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle ülke genelinde hala 800 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, 17 bini aşkın uçuş iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullarda eğitime ara verildi ya da uzaktan eğitime geçildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililer, fırtınanın etkilerinin günlerce, hatta haftalarca sürebileceğini belirterek, yaklaşık 90 milyon kişinin "aşırı soğuk" uyarısı altında bulunduğunu bildirdi.

Tennessee eyaletinde 3 kişinin "hava koşullarına bağlı nedenlerle" yaşamını yitirdiği, böylece soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle can kaybı sayısının 11'e ulaştığı kaydedildi.

Başkent Washington'da 10 santimetreye, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışının beklendiği uyarısı yapıldı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, dün düzenlediği basın toplantısında, 5 evsizin dışarıda ölü bulunduğunu ve bu rakamın artabileceğini açıklamıştı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkilerinin" birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye'yi kimse terör örgütleri vasıtasıyla zehirlemeye kalkmasın
Doğu Akdeniz'de fırtına, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
Bakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Fransız mevkidaşı Barrot ile ikili ilişkileri görüşecek
Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi
Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti

ABD'li Temsilci Barrack'tan "Irak'ta komşular ve Batı ile işbirliği yapan bir hükümet kurulması" mesajı

Rusya: Alaska zirvesinde geliştirilen formüldeki toprak sorununun çözümü bizim için önemli

İran: Her türlü saldırıya geniş kapsamlı karşılık verilecektir

İran: Her türlü saldırıya geniş kapsamlı karşılık verilecektir
Iğdır'daki Üçkaya Gölü dondu

Iğdır'daki Üçkaya Gölü dondu
Minnesota'da Pretti'nin ölümünün ardından ICE görevlilerinin kaldığı düşünülen otelin önünde protesto

Minnesota'da Pretti'nin ölümünün ardından ICE görevlilerinin kaldığı düşünülen otelin önünde protesto
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet