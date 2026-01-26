Dolar
Dünya

Venezuela halkı, Devlet Başkanı Maduro'nun serbest bırakılmasını talep ediyor

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'yı hedef alan askeri müdahalesinin ardından halk, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması için protestolarını sürdürüyor.

Sinan Doğan  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Venezuela halkı, Devlet Başkanı Maduro'nun serbest bırakılmasını talep ediyor

Caracas

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki tarihi Bolivar Meydanı'nda (Plaza Bolivar de Caracas) toplanan Venezuelalılar, ABD'yi protesto ederken, diğer yandan Maduro'nun serbest bırakılması ve ülkeye dönmesi için topluca dua etti.

Maduro'nun oğlu milletvekili Nicolas Maduro Guerra da meydandaki konuşmasında, ABD'nin 3 Ocak'taki saldırısının ülkede "silinmez" bir iz bıraktığını ve o günü "asla" unutmayacaklarını vurguladı.

ABD'nin Venezuela'ya yaptığı askeri müdahaleyi hatırlatan Maduro Guerra, "Aynaya her baktığımızda olanları hatırlayacağız, yaptığımız diplomasiyi ve barış çağrılarını unutamayız. Ülkemizi barışa, geleceğe, refaha ve zafere doğru güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Maduro Guerra, alanda toplanan Venezuelalılara teşekkür ederek babası ve eşi Cilia Flores'in özgürlüğü sağlanıncaya kadar mücadeleye devam etmelerini istedi.

Caracas'ın simge yapılarında Maduro'nun dev fotoğrafları asılırken, çok sayıda duvarda yazılı "Maduro'ya özgürlük", "Seni yeniden aramızda görmek istiyoruz", "Diren Maduro" gibi ifadeler dikkati çekiyor.

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores başta olmak üzere stratejik noktalarda yoğun güvenlik önlemleri alan asker ve polisler araçları durdurarak kimlik kontrolünde bulunuyor.

ABD'nin 3 Ocak'taki saldırısının ardından "kaos" yaşayan ve market raflarını boşaltan Venezuelalıların günlük yaşamının tamamen normale döndüğü görülüyor.

Ülkede muhalif çevrelerden neredeyse hiç ses çıkmazken, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in ekonomiyi canlandırma yönündeki açıklamaları dikkatle takip ediliyor.

AA muhabirine konuşan Venezuelalılar, ABD'nin gerçek niyetinin ülkedeki petrol rezervleri olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da yaptığı açıklamalarla söz konusu amacı açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

"Sorunlarımız var mı? Evet elbette var"

Venezuelalı Hilda Lopez, ülkenin seçilmiş Devlet Başkanı'nın Nicolas Maduro olduğunu belirterek "Sorunlarımız var mı? Evet elbette var ama başka bir yabancının gelip de bizim sorunlarımızı çözmesini mi talep edeceğiz." diye konuştu.

Başka bir ülkenin Venezuela'nın içişlerine karışmasını istemediklerini aktaran Lopez, "Biz iyiyiz ya da kötüyüz ancak herkesin kendi ülkesinde bir egemenlik anlayışı var. Bizim istediğimiz şey eğer bir sorunumuz varsa biz çözmeliyiz, başkasının müdahalesiyle veya saldırısıyla olmaz çünkü biz özgür, bağımsız ve anayasası olan bir ülkeyiz." dedi.

Jose Antonio Mendoza da ABD'nin 3 Ocak'taki saldırısına işaret ederek "Sahip olduğumuz muhalefetin üzücü şekilde ülkeyi sevmediğini anlamış olduk. Burada ABD'lilerin neye ilgi duydukları aleni şekilde ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Maduro'nun serbest bırakılmasını talep eden Mendoza, şunları söyledi:

"Ne bir eksik ne bir fazla bunun adı soygundur. Zaten onlarca yıldan bu yana rafineriye kendilerini adamışlardı. Başka ülkelere ne yaptıklarını biliyoruz, bu bir sır değil. Şu anda ellerinde Devlet Başkanımız ve eşi var. Tanrı'dan umudumuzu kesmiyoruz ve onların geri geleceğine inanıyoruz."

Ariana Eleney de ABD'nin hava saldırısı esnasında kendisinin köyde olduğunu ancak buradaki dostlarından duydukları karşısında dehşete düştüğünü dile getirdi.

Eleney, "Venezuela aslında ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldı; yani kaçırmalar (Nicolas Maduro ve eşi) bombalamalar ve pek çok şey oldu ve korkunçtu. Arkadaşlarım tek kelimeyle bunun kaos olduğunu benimle paylaştı." şeklinde konuştu.

Roman Medino London da ABD'nin askeri müdahalesine tepki göstererek "Tüm dünya bunu şüphesiz bilmeli ki, bir şeyi anlamak zorundayız, bu suç teşkil eden bir saldırıdır. Amerikalıların halkımıza yaptığı bu saldırı, tamamen petrol rezervlerimize duydukları ilgiden kaynaklanıyor." dedi.

Venezuelalıların savaşa alışık olmadığını vurgulayan London, "Dünyaya şunu söylemek istiyoruz: Adı Trump olan bir canavara sahibiz ve o, halkın egemenliğine saygı duymuyor." ifadesini kullandı.




