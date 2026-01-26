Dolar
43.37
Euro
51.48
Altın
5,093.14
ETH/USDT
2,898.00
BTC/USDT
87,892.00
BIST 100
13,035.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Alaska zirvesinde geliştirilen formüldeki toprak sorununun çözümü bizim için önemli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında gerçekleştirilen Alaska zirvesinde geliştirilen formüldeki toprak sorununun çözümünün ülkesi için önemli olduğunu belirterek "Bu, bizim tutarlı pozisyonumuz." dedi.

Dmitri Chirciu  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Rusya: Alaska zirvesinde geliştirilen formüldeki toprak sorununun çözümü bizim için önemli

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de geçen hafta yapılan üçlü müzakerelere değinen Peskov, "Bu konuda değerlendirme yapamam. İlk temasın son derece verimli olmasını beklemek hata. Bu, çok ağır bir mevzu. Zor konular gündemde var ancak bu temasların yapıcı şekilde başlaması bile olumlu bir işaret. İleride ciddi çalışmalar yapılacak." şeklinde konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müzakerelerde Rusya ile ABD arasında geçen yıl Alaska'nın Anchorage kentinde yapılan zirvedeki uzlaşıya bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Anchorage'da geliştirilen formülün parçası olan toprak sorununun çözümü, bizim için büyük önem taşıyor. Bu, bizim tutarlı pozisyonumuz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin gelecek hafta devam edeceği bilgisini paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmeyi planlamadığını dile getiren Peskov, bunun Amerikan tarafıyla iletişim kanalları üzerinden hızlı şekilde organize edilebileceğini söyledi.

"ABD, İran'a saldırırsa bu, bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabilir"

Sözcü Peskov, ABD'nin İran'a saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin, "Böyle bir adım, bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabilir." dedi.

Rusya'nın bölgedeki gerginliğin azaltılması yönünde girişimlerde bulunduğunu dile getiren Peskov, "Tüm ilgili taraflardan itidalli davranmalarını ve güncel sorunların çözümünde yalnızca barışçıl müzakerelere odaklanmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Peskov, Venezuela yönetimiyle sürekli temas halinde olduklarını belirterek "Sürdürülmesinden yana olduğumuz birtakım projelerimiz var. Venezuela'da yatırımlarımız var. Caracas da Rusya ile karşılıklı çıkar sağlayan ilişkilerin geliştirilmesinin öncelikli olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Küba'yı abluka altına alma yönündeki girişimlerinin endişe verici olduğunu söyleyen Peskov, Küba ile ilişkilere değer verdiklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye'yi kimse terör örgütleri vasıtasıyla zehirlemeye kalkmasın
Doğu Akdeniz'de fırtına, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
Bakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Fransız mevkidaşı Barrot ile ikili ilişkileri görüşecek
Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi
Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti

ABD'li Temsilci Barrack'tan "Irak'ta komşular ve Batı ile işbirliği yapan bir hükümet kurulması" mesajı

Rusya: Alaska zirvesinde geliştirilen formüldeki toprak sorununun çözümü bizim için önemli

İran: Her türlü saldırıya geniş kapsamlı karşılık verilecektir

İran: Her türlü saldırıya geniş kapsamlı karşılık verilecektir
Minnesota'da Pretti'nin ölümünün ardından ICE görevlilerinin kaldığı düşünülen otelin önünde protesto

Minnesota'da Pretti'nin ölümünün ardından ICE görevlilerinin kaldığı düşünülen otelin önünde protesto
ABD'de, ICE karşıtı protestolar sürüyor

ABD'de, ICE karşıtı protestolar sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet